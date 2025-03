Die Unterkunftsplattform erlebt nach einer Preisschwäche eine beachtliche Erholung mit 3,8 Prozent Zuwachs trotz wirtschaftlicher Herausforderungen.

Die Airbnb-Aktie verzeichnet derzeit beeindruckende Kursgewinne und gehört zu den Wertpapieren mit der besten Tagesperformance. Mit einem Anstieg von rund 3,8 Prozent auf 144,08 US-Dollar im NASDAQ-Handel erfreut das Papier seine Anleger und sendet positive Signale in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da die Aktie sich deutlich vom 52-Wochen-Tief erholt hat. Am 8. August 2024 war der Kurs auf 110,40 US-Dollar gesunken, was bedeutet, dass der aktuelle Wert etwa 30,5 Prozent über diesem Tiefstand liegt. Allerdings bleibt die Aktie noch hinter ihrem 52-Wochen-Hoch zurück, das am 22. März 2024 bei 170,09 US-Dollar erreicht wurde. Der gegenwärtige Kurs ist somit noch etwa 15,3 Prozent von diesem Höchststand entfernt.

Trotz Wirtschaftsflaute positive Aussichten

Während sich die deutsche Wirtschaft in einer Flaute befindet, scheint die Reiselust der Deutschen ungebrochen zu sein. Dies könnte ein entscheidender Faktor für die positive Entwicklung der Airbnb-Aktie sein. Experten setzen den erwarteten Gewinn je Aktie für das Jahr 2025 auf 4,36 USD fest. Für das erste Quartal 2025 werden die Kennzahlen voraussichtlich am 7. Mai präsentiert. Besonders erfreulich für Investoren waren die Ergebnisse des letzten Quartals: Die Bilanz zum Jahresviertel, das am 31. Dezember 2024 endete, wies einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie aus - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem Airbnb noch einen Verlust von 0,55 USD je Aktie verzeichnete. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen zulegen und steigerte sich von 2,22 Milliarden USD auf 2,48 Milliarden USD.

