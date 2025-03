© Foto: Sina Schuldt - picture alliance

Trotz eines bärenstarken Gesamtmarktumfeldes und einem neuen Allzeithoch im DAX notieren Immobilienaktien mit roten Vorzeichen. Das könnte auch so bleiben!"Die Flut hebt alle Boote", lautet eine beliebte und oft zitierte Börsenweisheit. Doch am Montag erscheint diese außer Kraft gesetzt, denn in einem bärenstarken Gesamtmarktumfeld mit einem neuen Rekordhoch im deutschen Leitindex DAX gibt es eine Branche, die das Nachsehen hat und an das Ende der Kurstafeln durchgereicht wird: Immobilienaktien!