NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re nach den vorgelegten Jahreszahlen von 143 auf 156 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den 2024 ergriffenen Korrekturmaßnahmen sollten die Zahlen des Jahres 2025 ein klareres Bild der grundlegenden Ergebnisstärke des Rückversicherers zeichnen, erwartet Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ließ seine Schätzungen für 2025 unverändert, hob sie für 2026 teilweise an und führte zudem erstmals Schätzungen für 2027 ein./ck/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 09:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 11:30 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561