DNIPRO/KIEW (dpa-AFX) - Das ukrainische Militär hat Verluste nach einem russischen Raketenschlag gegen einen 100 bis 130 Kilometer von der Front entfernten Truppenübungsplatz im Gebiet Dnipropetrowsk eingeräumt. "Leider gibt es Tote und Verletzte", teilte die Führung der ukrainischen Heeresstreitkräfte auf ihrer Facebook-Seite mit.

Der Angriff fand demnach bereits am Samstag statt. Über die genaue Zahl der Opfer machte das Militär keine Angaben. Zuvor hatten bereits Medien von bedeutenden Verlusten nach dem Angriff berichtet. Dem im Exil lebenden, aber gewöhnlich gut informierten Ex-Parlamentsabgeordneten Ihor Mossijtschuk nach sollen 32 Soldaten getötet und 153 verletzt worden sein.

Das Feuer sei durch eine russische Beobachtungsdrohne geleitet worden, heißt es aus militärnahen Kreisen. In dem Zusammenhang gab es scharfe Kritik am Aufbau der Flugabwehr in der Einheit, da diese Drohne nicht abgefangen worden war.

Kritik auch von ukrainischem Heereschef



Dieser Kritik schloss sich nun auch Heereschef Mychajlo Drapatyj an. Er habe mit seinem Kommentar abgewartet, um keine falschen Anschuldigungen zu erheben. Doch die Verantwortlichen für dieses Fiasko würden schwer bestraft. Er versprach eine genaue Aufklärung. "Weil es mich auch schmerzt, weil mich der Ärger von innen auffrisst", schrieb er bei Telegram.

Die Ukraine wehrt seit mehr als drei Jahren einen russischen Angriffskrieg ab. Die Verluste sind auf beiden Seiten hoch, allerdings steht die Ukraine als kleinerer Akteur mit geringeren Ressourcen an der Front stark unter Druck. Kiew hat zudem Probleme mit der Rekrutierung neuer Soldaten./bal/DP/ngu