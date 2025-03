Quectel Wireless Solutions, ein globaler Marktführer in der IoT- und GNSS-Technologie, gab jetzt die Markteinführung des LG680P bekannt. Dabei handelt es sich um ein Quad-Band-GNSS-Modul für mehrere Konstellationen, das dafür konzipiert ist, eine hochpräzise Positionsbestimmung für eine Vielzahl von Anwendungen wie etwa die Präzisionslandwirtschaft, intelligente Roboter und das Vermessungswesen zu gewährleisten.

Das GNSS-Modul LG680P von Quectel ist für den Empfang der Signale von mehreren globalen Navigationssatellitensystemen ausgelegt, darunter GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (BDS), QZSS und NavIC und sorgt für außerordentlich hohe Positionsbestimmungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Es unterstützt Multiband-GNSS-Empfang und ermöglicht den simultanen Empfang auf den Frequenzbändern L1, L2 und L5, was die Signalqualität und -präzision erhöht. Das Modul unterstützt auch Galileo E6, QZSS L6 und BDS B2b, nutzt also die Technologie Precise Point Positioning (PPP) und erzielt damit eine sehr hohe Genauigkeit ganz ohne lokale oder breitbandige Vernetzung.

"Das LG680P ist in der Hochpräzisions-GNSS-Technologie ein großer Sprung nach vorn, denn es vereint den Empfang von mehreren Konstellationen mit hochentwickelten RTK-Algorithmen und robusten Anti-Jamming-Fähigkeiten", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Dieses Modul erfüllt von seinem Konzept her die immer anspruchsvoller werdenden Anforderungen von Industriezweigen, die auf eine ultrazuverlässige und hochgenaue Positionsbestimmung angewiesen sind."

Das LG680P erreicht eine horizontale Genauigkeit von bis zu 0,8 cm 1 ppm und gewährleistet auch in schwierigen urbanen Umgebungen stabile und zuverlässige Leistungen. Damit ist es eine ideale Wahl für Anwendungen wie autonome Rasenmäher, Lieferroboter, das Vermessungswesen und die Präzisionslandwirtschaft. Das Modul wurde auch mit Dual-Band-Korrekturen getestet, was die Abwärtskompatibilität mit bestehenden Systemen hewährleistet, die auf der Dual-Band-Technologie basieren. Zwar bieten Quad-Band-Korrekturen die maximal optimierte Leistung, aber durch diese Funktionalität kann das Modul ältere Dual-Band-Systeme nahtlos ersetzen. Damit vereint es höhere Präzision mit Zukunftssicherheit, ohne dass sofortige Änderungen an der Infrastruktur erforderlich sind.

Das GNSS-Modul LG680P verfügt über professionelle Anti-Jamming- und Störsignalerkennungs-Algorithmen, die selbst unter komplexen elektromagnetischen Umgebungsbedingungen für Signalintegrität sorgen. Seine eingebaute Anti-Jamming-Technologie NIC (Narrowband Interference Canceller) unterdrückt wirksam mehrere schmalbandige Störsignale und verbessert dadurch den Signalempfang und die Stabilität. Außerdem unterstützt das Modul schnelle Positionsbestimmungs-Updates mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 20 Hz, was ein Echtzeit-Tracking ermöglicht und das Ansprechverhalten verbessert.

Mit einer Grundfläche von 22 mm x 17 mm weist das Modul einen in der Branche weit verbreiteten Formfaktor auf und unterstützt mehrere Schnittstellen, darunter UART, SPI, I2C und CAN, was eine nahtlose Integration über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht. Das Modul ist darüber hinaus für einen optimierten Signalempfang konzipiert und unterstützt externe aktive Antennen, die die Genauigkeit der Positionsbestimmung steigern. Zudem ist es mit seiner niedrigen Leistungsaufnahme, die im Tracking-Modus gerade einmal 330 mW beträgt, eine energieeffiziente Lösung, die sich ideal für batteriebetriebene Geräte eignet und eine lange Betriebslebensdauer sowie zuverlässige Leistungen sicherstellt.

Quectel bietet zwei externe GNSS-Antennen für die volle Bandbreite an, die mit dem LG680P kompatibel sind, und zwar die YEGR001W8AH, eine geodätische Hochpräzisions-GNSS-Antenne mit vielseitigen Montageoptionen, und die YEGD006U1A, eine kompakte Hochpräzisions-Patch-Antenne für die zuverlässige und hochpräzise Positionsbetimmung.

Besucher des MWC Barcelona und der Embedded World München können auf dem Stand von Quectel mehr über das LG680P und andere Quectel-Produkte erfahren. Auf dem MWC Barcelona wird Quectel auf dem Stand 5A19 vertreten sein, während Quectel auf der Embedded World auf dem Stand 3-318 zu finden sein wird. Um ein Treffen zu vereinbaren, sind die Teilnehmer eingeladen, hier einen Termin zu reservieren.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

