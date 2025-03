Aufgrund der starken Nachfrage seitens US-Behörden erweitert Armis das Go-to-Market-Team unter der Marke "Armis Federal"

Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure-Management- und Sicherheitslösungen, hat Armis Federal gegründet. Dieser neue Geschäftsbereich von Armis ist auf die Bereitstellung von Lösungen fokussiert, die auf die einzigartigen Herausforderungen von US-Regierungsbehörden zugeschnitten sind. Armis Federal unterstützt die Geschäftsentwicklung von Armis im öffentlichen Sektor, die im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 120 erzielt hat.

"Unser Geschäft mit Bundesbehörden wächst in hohem Tempo weiter, da Regierungsstellen Partnerschaften mit Anbietern suchen, die ihnen helfen, ihre Cyberrisiken in der heutigen dynamischen Bedrohungslandschaft zu managen", so Alex Mosher, President bei Armis. "Armis Federal ist ein konsequenter nächster Schritt für unsere wachsende Zusammenarbeit mit der US-Bundesregierung und untermauert unsere Anstrengungen, um wichtige Assets und vor allem die Bürger wirksam zu schützen."

Kürzlich hat Armis den DISA SCCA BCAP-Status erreicht und durchläuft die Endphase der "In Process"-Designation des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) mit der High-Autorisierungsstufe sowie der Defense Information Systems Agency (DISA) für eine vorläufige Autorisierung von Impact Level 5 (IL5). Auf diese Weise wird zertifiziert, dass ein Cloud-Anbieter strenge Anforderungen erfüllt, um die sensibelsten, nicht als geheim eingestuften Daten der Regierungsbehörden zu verwalten. Im Jahr 2023 hatte Armis die FedRAMP Moderate- und DISA IL4-Autorisierungen erhalten.

"In Anbetracht der explosionsartigen Zunahme vernetzter Assets müssen Bundesbehörden dafür sorgen, dass ihre gesamte Angriffsfläche geschützt und verwaltet wird, zumal viele Behörden noch auf die Cloud umgestellt werden", ergänzt Mosher. "Der 'In Process'-Status für FedRAMP High und IL5 ermöglicht Kunden, unsere Lösungen auf höchstem Sicherheitsniveau zu nutzen und sich einer erlesenen Gruppe von Anbietern anzuschließen."

Armis schützt US-Regierungsbehörden mit Armis Centrix der von FedRAMP und DISA IL autorisierten Plattform für das Cyber Exposure-Management, die sich an zivile und militärische Bundesbehörden, Stammesnationen, Bundes-Systemintegratoren und mehr wendet. Armis Centrix stärkt die betriebliche Resilienz und unterstützt eine funktionsübergreifende Abstimmung in komplexen Bundesbehörden.

Kürzlich meldete das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem IT-Systemintegrator ECS in Verbindung mit seiner Kooperation mit dem U.S. Department of Homeland Security bei Continuous Diagnostics and Mitigation-(CDM-)Datendiensten.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Armis US-Bundesbehörden bei der Stärkung ihrer Cyberresilienz unterstützt.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

