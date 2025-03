Krypto-Reserve kann BTC über 100.000 $ und BTCBULL zum Explodieren bringen

Aufgrund der erfreulichen Nachricht der Durchsetzungsverordnung von dem US-Präsidenten für die Krypto-Reserve hat der Optimismus der Investoren wieder deutlich genommen. Zudem hat es dem beliebten neuen Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token mit seinem Presale mittlerweile mehr als 3,15 Mio. USD eingebracht.

Mithilfe der strategischen Krypto-Reserve der USA könnte der dreiwöchige Bärenmarkt überwunden werden. Somit sind schnell wieder Bitcoin-Preise jenseits der 100.000 USD möglich. Schließlich könnten auch viele weitere Länder und Entitäten hinzukommen, welche bedeutende Kapitalströme in das digitale Asset ermöglichen.

Daher hat das Interesse an dem BTC Bull Token zuletzt auch wieder stärker zugenommen. Denn dieses hat seine Entwicklung von der am stärksten verbreiteten und resilientesten Kryptowährung abhängig gemacht. Dabei stellt er eine Art Fantoken dar, mit dem Investoren das Potenzial eines Memecoins erhalten, die nun offiziell als Sammelobjekte anerkannt wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die $BTCBULL-Token noch für weniger als 16 Stunden für 0,00239 USD gekauft werden. Unmittelbar danach wird es bereits zu einer Preiserhöhung kommen, welche sich bis zur Listung schon in die ersten Buchgewinne verwandeln.

Call-Optionen haben wieder 100.000 USD im Visier

Nun wurde der beschwerliche Februar endlich überstanden und der März startet bereits mit einer erhöhten Handelsaktivität. So hat die Bitcoin-Rally bereits am 1. März begonnen, als es BTC wieder von 78.000 USD über die Marke von 80.000 USD geschafft hat.

Dank der positiven Nachricht von Trumps Krypto-Reserve konnte der Anstieg noch bis auf 94.200 USD ausgebaut werden. Somit hat Bitcoin in dieser Zeit ein Plus von 20,77 % verzeichnet, wobei auch der Rest der Kryptomarktes deutliche Erholungen verzeichnet hat.

Zwar wurde BTC zuletzt von dem Aktienmarkt und den Sorgen über eine möglicherweise Ausweitung des Konfliktes in der Ukraine belastet. Da Trump auf Truth Social geschrieben hat, dass Zelensky kein Interesse an einem Frieden hätte. Dennoch haben politische Börsen in der Regel kurze Beine.

Angetrieben wurde der Aufwärtstrends unter anderem von dem Ende der Abflussphase bei den Bitcoin-Spot-ETFs am 28. Februar. So verweisen die Daten von Farside Investors auf eine deutliche Umkehr mit Zuflüssen im Umfang von 93,4 Mio. USD.

Mittelflüsse der Bitcoin-ETFs | Quelle: Farside Investors

Bei der strategischen Krypto-Reserve der USA hatte Donald Trump zunächst nur XRP, SOL und ADA genannt. Jedoch stellt er dann klar, dass er sich selbstverständlich auch für BTC und ETH einsetzen wird.

Die von Analysten als "Trump Put" bezeichnete Kehrtwende konnte die Hoffnungen der Investoren schnell wieder in die Höhe treiben. Erkennen lässt sich das auch an den Call-Optionen, welche auf Deribit gelistet sind und auf einen Bitcoin-Preis von 100.000 USD abzielen.

Sobald diese wichtige Marke überschritten wurde, ist das letzte Allzeithoch von rund 109.000 USD auch nicht mehr weit entfernt. Somit rücken auch die Belohnungen und Vorteile des BTC Bull Token in greifbare Nähe.

Dementsprechend positiv haben sich zuletzt die Verkaufszahlen des Presales entwickelt. Schließlich handelt es sich um den ersten Memecoin, der seine Entwicklung direkt von Bitcoin abhängig macht. Zudem bietet er bis zur Markteinführungen einen temporär sicheren Hafen.

BTC Bull Token ist der einzige Memecoin, der Bitcoins Kursverlauf folgt

Nach am 28. Februar hatte der Vorverkauf von BTC Bull Token 2,9 Mio. USD eingeworben. Seitdem sind weitere 250.000 USD hinzugekommen, sodass es mittlerweile 3,15 Mio. USD sind. Somit kommt der Presale auf täglich eingeworbene Mittel von durchschnittlich 149.000 USD. Schon innerhalb der nächsten Stunden dürfte somit die Marke von 3,2 Mio. USD überschritten werden.

Erklären lässt sich die hohe Nachfrage nach dem BTC Bull Token vor allem durch die passiven Bitcoin-Einkommen, welche die BTCBULL-Inhaber bei bestimmten Preismarken vergütet bekommen. Die ersten Belohnungen erhalten die Inhaber, sobald Bitcoin 150.000 USD verzeichnet hat und dann jeweils alle 50.000 USD.

Noch scheinen die Zahlen zwar in der Ferne zu liegen, allerdings konnte BTC über die vergangenen vier Jahre monatliche Zuwächse von bis zu 46,95 % verzeichnen und sogar mehrere Monate in Folge stiegen. Dies war etwa von September 2023 bis März 2024 der Fall, als der Coin monatlich um durchschnittlich 16,34 % zulegte.

Monatliche Entwicklung von Bitcoin | Quelle: CoinGlass

In dieser Zeit konnte Bitcoin seinen Wert mehr als verdoppeln, als er von 25.934 USD bis auf 62.000 USD stieg. Sofern BTC in den nächsten Monaten eine ähnliche Entwicklung hinlegen sollte, was im aktuellen Marktumfeld außerordentlich wahrscheinlich scheint, könnte er sogar Preise jenseits von 250.000 USD erreichen.

Ähnlich sieht es auch Analysten wie der Fundstrat-Gründer Tom Lee und der globale Leiter von Digital Asset Research Geoff Kendrick. Denn beide gehen davon aus, dass Bitcoin noch in diesem Jahr einen Preis von 250.000 USD verzeichnen könnte.

Bitcoin's upside if holds at $91,000 based on everyone's prediciton:

· Michael Saylor: +3,197% to 53,746%

· Cathie Wood: +614% to 1,548%

· Robert Kiyosaki: +285%

· Arthur Hayes: +175%

· K33: +134%

· Bitwise: +120%

· Standard Chartered (Geoff Kendrick): +120%

· Fundstrat (Tom… https://t.co/gjYMTzJ1jn pic.twitter.com/CPIcIZARDs - Trader T (@thepfund) January 13, 2025

BTC Bull Token ist deflationärer als Bitcoin

Während von Bitcoin über den Halving-Mechanismus alle vier Jahre nur noch halb so viele Coins geschürft werden und er deshalb deflationär ist, verwendet der BTC Bull Token sogar einen Burning-Mechanismus. Dieser verringert die Anzahl der verfügbaren Coins, indem sie an eine leere Wallet gesendet werden, welche von niemanden kontrolliert wird. Somit ist er also noch deflationärer als Bitcoin.

Auf diese Weise kann erreicht werden, dass der BTC Bull Token zusammen mit dem Bitcoin-Kurs steigt. Die Angebotsverknappung kann wiederum tendenziell für eine Wertsteigerung der verbleibenden Coins führen, was wiederum den Tokeninhabern zugutekommt. Dabei wird das erste Burning bei 125.000 USD und dann in Abständen von 50.000 USD stattfinden.

Diese Mechanismen können zudem dafür sorgen, dass die Investoren ihre Coins längerfristig halten, was sich förderlich auf den Kursverlauf der $BTCBULL-Token auswirken kann. Daher haben auch viele Analysten das Potenzial des innovativen Memecoins hervorgehoben.

Einer von ihnen ist Danjo Capital Master, der seinen 872.000 Abonnenten mitgeteilt hat, dass BTC Bull Token ein Steigerungspotenzial von 1.000x hat.

So können Sie den Bitcoin-Fantoken $BTCBULL kaufen

Der BTC Bull Token soll Bitcoin auf seiner Reise bis zu einem Preis von 1 Mio. USD verfolgen. Frühen Käufern bietet der Vorverkauf nun eine besondere Gelegenheit, um die Coins vor der Einführung zu erwerben und dabei zu sparen.

Durch Bitcoins Anstiege können die Belohnungen der BTC Bull Token ebenfalls an Attraktivität gewinnen. Sobald der $BTCBULL jedoch weiter steigt, sind diese wiederum schwieriger erhältlich.

Für einen möglichst frühzeitigen Einstieg in den Presale von BTC Bull Token öffnen Sie die Website des Projektes und verbinden danach eine Wallet mit dieser. Dann können Sie mit ETH, USDT oder mit Kreditkarte mit Fiatwährungen zahlen.

Idealerweise verwenden Sie die auf Vorverkäufe spezialisierte Best Wallet, da Sie mit dieser die Bitcoin-Belohnungen des ERC-20-Token direkt auf Ihre BTC-Adresse vergütet bekommen. Ebenso sehnen Sie Ihre Coins somit früher im Portfolio und mehr.

Die Best Wallet ist im Google Play Store und Apple App Store zu finden. Weitere Informationen erhalten Sie schnell über X und Telegram.

Jetzt mehr über BTC Bull Token erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.