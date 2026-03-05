© Foto: Dall-EBitcoin und Ethereum steigen wieder, angetrieben von ETF-Zuflüssen und politischen Signalen, die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende im Kryptomarkt wecken.Der Kryptomarkt startet mit deutlichen Kursgewinnen in den Donnerstag. Angeführt von Bitcoin und Ethereum legt der gesamte Markt spürbar zu, während institutionelle Investoren erneut Kapital über Krypto-ETFs in den Markt lenken. Bitcoin und Ethereum legen zu Bitcoin notierte am Donnerstagmorgen 5,5 Prozent höher und notiert bei 72.400 US-Dollar, während Ethereum mit einem Anstieg von 7,1 Prozent auf 2.120 US-Dollar noch stärker zulegte. Von den 100 größten Kryptowährungen notierten 79 auf 24-Stunden-Basis im Plus. Der gesamte …Den vollständigen Artikel lesen
