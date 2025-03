Nokia Oyj, der führende Technologiekonzern für B2B-Lösungen, verzeichnet derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Die Aktie des finnischen Unternehmens legte jüngst um beachtliche 4,98 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 4,86 Euro. Diese positive Kursentwicklung steht in direktem Zusammenhang mit dem fortschreitenden Aktienrückkaufprogramm des Konzerns. Am Montag gab Nokia bekannt, dass im Rahmen des seit November 2024 laufenden Rückkaufprogramms weitere 3.328.575 eigene Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 4,85 Euro je Aktie erworben wurden. Die Gesamtkosten für die am 3. März 2025 zurückgekauften Anteile beliefen sich auf 16.156.237 Euro. Nach diesen Transaktionen hält Nokia nun insgesamt 138.611.403 eigene Aktien. Das ambitionierte Rückkaufprogramm zielt darauf ab, bis Ende 2025 insgesamt 150 Millionen Aktien mit einer maximalen Gesamtausgabe von 900 Millionen Euro zu erwerben. Es dient vor allem dazu, den Verwässerungseffekt der an Infinera Corporation-Aktionäre ausgegebenen Aktien und bestimmter aktienbasierter Anreize im Zusammenhang mit Infinera Corporation abzumildern.

Zukunftsweisende Technologieentwicklung stützt Kursentwicklung

Neben dem Aktienrückkaufprogramm trägt auch Nokias Vorreiterrolle bei zukunftsweisenden Technologien zur positiven Marktwahrnehmung bei. Das Unternehmen demonstrierte kürzlich in Zusammenarbeit mit NTT Corporation und NTT DOCOMO einen bedeutenden Durchbruch in der 6G-Architektur. Während des Mobile World Congress Barcelona 2025 präsentierten die Partner die In-network Service Acceleration Platform (ISAP), eine Kernkomponente der Inclusive Core-Architektur. Diese innovative Technologie ermöglicht die Verschmelzung von Computing und Netzwerktechnik für 6G-Anwendungsfälle und IOWN-Nutzungsszenarien. Die Demonstration zeigte eindrucksvoll, wie durch den Einsatz von ISAP bei der KI-Analyse während der Videodatenübertragung die Leistung von einer 57-prozentigen "korrekten Antwortrate" (unter konventioneller Architektur) auf beeindruckende 90 Prozent gesteigert werden konnte. Mit seinem Jahrhundert langen Erbe der Wertschöpfung in Rechten an geistigem Eigentum und seiner preisgekrönten Forschung und Entwicklung unter der Leitung von Nokia Bell Labs bleibt Nokia ein Vorreiter bei der Entwicklung intelligenter Netzwerklösungen.

