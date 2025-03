Krypto News: 156 Bitcoin - Metaplanet kauft wieder nach, auf den Spuren MicroStrategy

Das japanische Unternehmen Metaplanet hat erneut 156 Bitcoin im Wert von 13,4 Millionen US-Dollar erworben und damit seinen Gesamtbestand auf 2.391 BTC erweitert. Seit April 2024 baut Metaplanet, einst im Hotelmanagement tätig, seine Bitcoin-Reserven systematisch aus. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Bitcoin lag bei etwa 82.100 US-Dollar.

Mit seiner Strategie folgt Metaplanet dem Vorbild von Strategy (ehemals MicroStrategy), das einst als Softwareunternehmen begann und mittlerweile zu den Bitcoin Walen gehört. Michael Saylor richtete sein Unternehmen schon 2020 auf den Bitcoin aus. Derzeit hält Strategy 499.096 Bitcoin, weitere Käufe sind, ebenso wie Metaplanet, fest geplant. Erst kürzlich postete Saylor auf X, dass man lieber eine Niere verkaufen sollte, statt seine Bitcoin zu verkaufen.

Sell a kidney if you must, but keep the Bitcoin. - Michael Saylor (@saylor) February 28, 2025

Erobert Metaplanet den amerikanischen Aktienmarkt?

Metaplanet und Strategy haben noch mehr gemeinsam: Das Unternehmen finanziert seine Bitcoin-Käufe hauptsächlich durch die Ausgabe von Anleihen und Aktien. Erst kürzlich hat Metaplanet 2 Milliarden Yen (ca. 13,35 Millionen US-Dollar) in Form von zinslosen Anleihen emittiert. Zusätztlich plant das Unternemen, 21 Millionen Aktien auszugeben, um etwa 745 Millionen US-Dollar für zukünftige Bitcoin-Investitionen aufzubringen. Strategy verfährt ähnlich, um Kapital für weitere Bitcoin Käufe aufzubringen. Metaplanet strebt eine Zweitnotierung in den USA an, um institutionellen Investoren den Zugang zu seinen Aktien zu erleichtern. Dadurch könnte der Aktienwert steigen und dem Unternehmen so helfen, mehr Kapital zu beschaffen-

Die Metaplanet-Aktien (MTPLF) werden bereits seit November OTC, also "Over the Counter" gehandelt. Der Handel findet direkt zwischen zwei Parteien statt, ohne Einschaltung einer zentralen Börse. Der OTC-Handel erleichtert internationalen Investoren den Zugang. Seit dem Handelsbeginn von MTPLF (Ticker-Symbol für die Metaplanet-Aktie im OTC-Handel) am 22. November ist der Aktienkurs um 530 Prozent gestiegen und zählt damit zu den Top-Performern an der Tokioter Börse.

Statt Bitcoin: BTC Bull Token kaufen

Bitcoin ist durch Unternehmen wie Metaplanet und Strategy und durch die Spot ETF längst im Mainstream Finanzmarkt angekommen, auch wenn so manchem Bitcoin Puristen dabei das Herz blutet. Meme-Coins mit Bitcoin Bezug hingegen sind im Kryptouniversum sehr rar. BTC Bull Token erweitert seinen Bitcoin Bezug noch um eine ganz besondere Komponente. Das Team hat den Token eng mit der Kursentwicklung des Bitcoins verknüpft.

Erreicht der Bitcoin gewisse Kursmeilensteine, bekommen die BTCBULL Inhaber, die ihre Token während des Vorverkaufs gekauft haben und diese dauerhaft hodln, einen Airdrop mit echten Bitcoin. Die Höhe der Airdrops (es sind mehrere geplant) hängt von den BTCBULLs ab, die sich im Wallet befinden. Wie bereits erwähnt, müssen diese Coins im Presale gekauft worden sein. Darüber hinaus verfügt BTCBULL über einen programmierten Burning-Mechanismus, der ebenfalls ausgelöst wird, wenn der Bitcoin bestimmte Kursmarken durchbricht. Die verbrannten Coins werden dauerhaft aus dem Umlauf genommen, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken kann.

BTCBULL kaufen und staken

Um die Menge der gehaltenen Coins während der noch laufenden Presale Phase zu erhöhen, haben Early Bird Investoren zusätzlich die Möglichkeit, ihre BTCBULL Token zu staken. Aktuell sind 772 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 136%. Um als Early Bird Investor teilnehmen zu können, muss man eine kompatible Wallet (z.B. Best Wallet) mit der Projektwebseite verbinden. Ein BTCBULL kostet derzeit 0,00239 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Auch Kreditkartenzahlungen sind möglich.

Da der Presale über verschiedene Finanzierungsphasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, im Vorfeld einen Papiergewinn sichern.

Hier mehr über den BTCBULL Presale erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.