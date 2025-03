DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 23.049 Pkt - Rüstungswerte legen weiter zu

DOW JONES--Die Rüstungsaktien haben ihre deutlichen Gewinne aus dem regulären Handel nachbörslich noch weiter ausgebaut und teils zweistellig zugelegt. Die Erwartung wesentlich höherer Rüstungsausgaben in Europa trieb die Werte weiter an. Bei Lang & Schwarz wurden Rheinmetall 3 Prozent höher getaxt. Die Aufschläge für Hensoldt und Renk lagen bei 8 bzw 14 Prozent.

Dagegen gaben die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) nach. Fresenius will seinen Anteil an FMC auf 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Die Erlöse sollen im Rahmen der erklärten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet werden, um langfristiges Wachstum und eine Steigerung des Unternehmenswertes zu erzielen, teilte Fresenius mit. Die Fresenius-Aktie wurde 2 Prozent niedriger getaxt, für die Papiere von FMC ging es um 5 Prozent nach unten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.049 23.147 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2025 16:33 ET (21:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.