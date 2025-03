Silver Lake gibt hiermit bekannt, dass es die Übernahme von Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR) am 24. März 2025 bei 27,50 USD pro Aktie abschließen wird, vorbehaltlich nur der Abschlussbedingungen, von denen Silver Lake überzeugt ist, dass sie vor diesem Zeitpunkt erfüllt werden. Vor fast einem Jahr schloss Silver Lake nach ausführlichen Verhandlungen mit einem Sonderausschuss unabhängiger Direktoren des Unternehmens einen verbindlichen Fusionsvertrag zu diesem Preis ab und ist zuversichtlich, dass 27,50 USD eine angemessene und faire Gegenleistung für alle Aktionäre von Endeavor waren und sind. Der Preis von 27,50 USD entspricht einem Aufschlag von 57 gegenüber dem unbeeinflussten Schlusskurs der Endeavor-Aktie am 24. Oktober 2023, dem letzten vollen Handelstag vor der Ankündigung von Silver Lake, einen Vorschlag zur Privatisierung des Unternehmens zu unterbreiten.

In der Presse wurde berichtet, dass große Aktionärsgruppen den Deal arbitragiert haben, um eine Bewertung zu verlangen. Silver Lake ist der Ansicht, dass der weit verbreitete Handel dieser Hedgefonds, von denen viele erst nach Bekanntgabe des Deals erhebliche Positionen in der Aktie von Endeavor (und vermutlich auch in der börsennotierten Tochtergesellschaft TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO)) aufgebaut haben, zu einem künstlichen Anstieg des Aktienkurses geführt hat. Eine Bewertung berechtigt Abweichler zum beizulegenden Zeitwert ihrer Endeavor-Aktien, nicht zu Beträgen, die auf eine künstliche Inflation durch Arbitrage-Aktivitäten zurückzuführen sind.

Vor diesem Hintergrund teilt Silver Lake allen Abweichlern mit, dass es nicht beabsichtigt, ihnen bei Abschluss der Fusion eine Gegenleistung zu zahlen auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt, bis eine vollständige Klärung in Bezug auf solche Bewertungsansprüche vorliegt -, was mit seinen Rechten nach dem Recht des Bundesstaates Delaware im Einklang steht. Alle Aktionäre, die bis zum Stichtag am 4. Februar 2025 gültige Bewertungsanträge eingereicht haben, können ihre Bewertungsrechte nach dem Recht des Bundesstaates Delaware nach Abschluss der Fusion geltend machen und diese Ansprüche weiterverfolgen. Das Recht von Delaware berechtigt abweichende Aktionäre jedoch nicht dazu, die Gegenleistung für die Fusion bei Abschluss oder vor der endgültigen gerichtlichen Entscheidung über den Bewertungsrechtsstreit zu erhalten.

Darüber hinaus sollten Aktionäre, die nach dem 4. Februar 2025 Aktien auf dem Markt kaufen, wissen, dass sie kein Recht haben, eine Bewertung dieser kürzlich erworbenen Aktien zu verlangen. Aktionäre werden auf die am 15. Januar 2025 in Anhang 14C eingereichte Informationserklärung von Endeavor verwiesen, die eine detailliertere Zusammenfassung der Bewertungsrechte enthält.

Silver Lake wird sich auch in Zukunft auf das Geschäft von Endeavor konzentrieren, in Zusammenarbeit mit dem Endeavor-Managementteam und seinen anderen Ankerinvestoren. Silver Lake beabsichtigt, alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme von Endeavor energisch zu verteidigen, und freut sich auf den Abschluss der Transaktion.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen und zugesagtem Kapital von insgesamt rund 102 Mrd. US-Dollar und einem Team von Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien. Die Portfoliounternehmen von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von fast 258 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit etwa 517.000 Mitarbeitende.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250303117223/de/

Contacts:

SILVER-LAKE-KONTAKTE

Medien:

Matt Benson/Ginger Li

mediainquiries@silverlake.com



Edelman Smithfield

Jennifer.Stroud@edelmansmithfield.com