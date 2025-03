Solana-Layer-2 Solaxy wird von Wal gekauft wegen SOL-Anstieg durch Krypto-Reserve

Der Vorverkauf der begehrten Solana-Layer-2 Solaxy nähert sich in einem hohen Tempo der wichtigen Finanzierungsmarke von 25 Mio. USD. Ein Grund für das Verkaufstempo ist der Kauf eines Wals, welcher vermutlich aufgrund der Krypto-Reserve der USA angetrieben wurde, die unter anderem Solana umfassen soll.

Dadurch konnte auch der SOL-Coin am gestrigen Tage um 24,40 % steigen. Heute wurden jedoch aufgrund des Treffens des ukrainischen Präsidenten mit europäischen Politikern die Gewinne wieder teilweise aufgegeben. Zudem äußerte Trump, dass der Krieg mit einer solchen Einstellung von Selensky noch lange anhalten könnte.

Der Vorverkauf von Solaxy ist vermutlich auch deswegen gerade so gefragt, da dieser bis zur ersten Listung einen sicheren Hafen bietet. Zudem lassen sich über die schrittweisen Preiserhöhungen und die Staking-Rendite bereits die ersten Buchgewinne erzielen. Jedoch werden die Coins nur noch für weniger als 22 Stunden für 0,001652 USD angeboten.

Krypto-Reserve der USA lässt Preise von XRP, ADA und SOL explodieren

Am Sonntag hat der US-Präsident auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social bekannt gegeben, dass er sich für eine strategische Krypto-Reserve einsetzen werde, welche auch die Kryptowährungen Ripple (XRP), Solana (SOL) und Cardano (ADA) umfassen wird.

Bereits während seines Wahlkampfes hatte Donald Trump erwähnt, dass er eine Krypto-Reserve für die USA einführen und das Land zum führenden Standort der Kryptoindustrie machen wird. Bei seiner Vereidigung zu, 47. US-Präsident hat er dies dann noch einmal bekräftigt.

Die Reserve soll vor allem einen Schwerpunkt auf US-amerikanische Kryptoprojekte legen, um diese zu fördern. Daher sind auch eigene Krypto-Kategorien für die Coins mit "Made in USA" entstanden, welche zeitweise stärker als der Rest des Marktes gestiegen sind.

Dabei kam die Nachricht von Trump zu einem Zeitpunkt, während dem der Kryptomarkt seit acht Tagen unter Belastungen litt und schon höhere Verluste erleiden musste. Durch seinen Beitrag konnten die Bitcoin-ETFs dann am Samstag wieder Mittelzuflüsse in Höhe von 94,3 Mio. USD verzeichnen.

Insbesondere bei den von Trump hervorgehobenen Coins wurden höhere Gewinne gesehen. So waren es gestern bei SOL 24,40 %, bei ADA 72,15 % und bei XRP 34,13 %. Aber auch trotz der der Vorfälle mit Selenksy und der Korrelation mit den Aktienmärkten können sie sich weiterhin im Vergleich zu dem gestrigen Eröffnungskurs im Plus halten.

Ebenso profitiert die erste Solana-Layer-2 Solaxy von dieser Entwicklung. So hat sie allein über das Wochenende weitere Finanzmittel im Umfang von 1 Mio. USD eingenommen. Primär ist dies jedoch auf die Krypto-Reserve der USA zurückzuführen.

Wal kauft Solaxy-Coins in Höhe von 242.000 USD

Schon vor der Trump-Rally durch die strategische Reserve hat Solaxy einen Kauf von einem Wal in Höhe von damals 242.000 USD verbucht. Dies war ein weiterer Faktor, welcher zu dem hohen Verkaufstempo beigetragen hat.

Wal-Transaktion | Quelle: Etherscan

Investments von Walen sind zudem ein außerordentlich bullisches Anzeichen. Schließlich handelt es sich dabei meist um höhere Beträge, für welche diese eine gründlichere Überprüfung durchführen.

Teilweise sind es neben vermögenden Privatanlegern auch Institutionen mit Zugang zu tiefen Marktkenntnissen. Dabei verfolgen sie in der Regel eher einen längerfristigen Anlegehorizont und suchen daher die Projekte mit Potenzial.

Aber auch viele andere Investoren haben in Solaxy eine große Chance erkannt und sind am Montag den Kapitalflüssen gefolgt. Somit konnte der Presale schnell auf seine derzeitige Finanzierungssumme von 24,84 Mio. USD kommen.

Solaxy eliminierten letzten Hürden der Mainstreamadoption

Die Skalierungslösung Solaxy wurde als Roll-up konstruiert, um auf diese Weise die anhaltenden Probleme der Solana-Blockchain zu lösen, welche seit ihrem Start bestehen. Diese stellen zudem eines der größten Hindernisse für die Adoption dar, obwohl sie schnelle und günstige Transaktionen ermöglicht.

Außerdem haben diese Vorkommnisse dazu geführt, dass sich viele Entwickler und Nutzer von Solana zu distanzieren begonnen haben. Schließlich kam es unter anderem zu Netzwerkausfällen und Transaktionsabbrüchen, welche auf die Skalierungsprobleme zurückzuführen waren. Zuletzt geschah dies etwa bei dem Start des TRUMP-Coins im Januar.

Solaxy positioniert sich als einzige Skalierungslösung, welche diese Probleme behebt. Dabei entlastet die Roll-up-Lösung das Hauptnetz von Solana, da die Transaktionen außerhalb der Layer-1 berechnet und danach nur noch auf dieser für die höhere Sicherheit gespeichert werden.

Zu den nächsten Plänen des Teams zählt eine stabilere Version und die Unterstützung von weiteren Kryptowährungen als SOL. Davor wurde unter anderem ein Sovereign SDK implementiert und die Kompatibilität mit Solana CLI verbessert. Damit können wiederum die Entwicklungen und die Interaktionen mit der Chain verbessert werden.

Außerdem wurde ein Block-Explorer für die Überwachung der Blockchain und die nativen Solana-Tools hinzugefügt. Nun sollen noch die Bereitstellung von Programmen und die Interaktionen mit dem Entwickler-Netzwerk verbessert werden.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1893701813725192632

Solaxy profitiert von Solanas Erfolg

Solaxy könnte das entscheidende Element sein, welches Solana dabei verhilft, die Layer-1 Ethereum von ihrem Thron zu stoßen. Denn während es für Ether schon länger Skalierungslösungen wie Arbitrum, Base und OP Mainnet gibt, führt sie Solaxy jetzt auch für Solana ein. Sie konnten die Geschwindigkeit verbessern und die Gebühren senken, was jetzt auch für die SOL-Chain möglich wird.

Daher hat der Vorverkauf vermutlich auch so viele Mittel eingenommen und Wale überzeugt. Zusammen mit der Unterstützung durch die Krypto-Reserve der USA könnte es nun das sein, was Solana für das Erreichen von neuen Allzeithochs benötigt. Dank Solaxy, mit optimierter Zuverlässigkeit, Sicherheit, Effizienz und Datenschutz, kann sogar die institutionelle Adoption gelingen.

Daher erwarten auch Krypto-Analysten der Bildungsplattform 99Bitcoins, dass der Coin ein explosives Potenzial hat.

So können Sie die $SOLX-Coins im Presale kaufen

Noch können Sie die $SOLX-Coins vor der Markteinführung auf der Website des Projektes kaufen. Dort verbinden Sie einfach eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet und können dann mit verschiedenen Methoden bezahlen.

Die Best Wallet ist eine gute Lösung, um an Presales teilzunehmen, weil sie für diesen Bereich spezielle Funktionen und Vorteile bietet. Herunterladen können Sie sie über den Google Play Store und Apple App Store.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen von Solaxy, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.