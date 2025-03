Accelera von Cummins, das emissionsfreie Geschäftssegment von Cummins Inc. [NYSE: CMI] und GAIL (India) Limited, ein Maharatna CPSE unter MoPNG und Indien's führende Gesellschaft für Erdgas, haben vor Kurzem ein Memorandum of Understanding (MOU) über die Zusammenarbeit in den Bereichen grüner Wasserstoff und emissionsfreie Technologien in Indien unterzeichnet. Accelera wird sein Fachwissen im Bereich der Technologie für die Herstellung von Wasserstoff einbringen, während GAIL über eine ausgebaute Infrastruktur für Erdgas verfügt. Gemeinsam möchten sie neue Möglichkeiten für die Herstellung von Wasserstoff, das Mischen, den Transport und die Speicherung erproben. Darüber hinaus sollen für mehrere Sektoren wie Transport, Energieerzeugung und Stahl neue Anwendungsfelder erschlossen werden.

"Accelera's Zusammenarbeit mit einem Partner wie GAIL zeigt das Potenzial von grünem Wasserstoff und der umfangreichen Elektrolyse für verschiedenste Anwendungen," sagte Alex Savelli, Global Commercial Leader Electrolyzers für Accelera. "Durch die Kombination unserer modernen Elektrolysetechnologie mit GAIL's breiter Energie-Infrastruktur und führender Marktpräsenz haben wir eine gute Ausgangsposition, um die Anwendung von grünem Wasserstoff in Indien voranzutreiben."

Diese strategische Partnerschaft folgt auf die erfolgreiche Eröffnung von GAIL's Werk für grünen Wasserstoff in Vijaipur, Madhya Pradesh, im Dezember 2024. Dafür hat Accelera ein Elektrolyse-System mit einer 10-Megawatt (MW) Proton Exchange Membrane (PEM) geliefert. Accelera's zwei PEM HyLYZER -1000 Elektrolyseeinheiten produzieren 4,3 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag, der mit Erdgas vermischt wird, um GAIL's Betrieb vor Ort zu versorgen.

"Aufbauend auf der erfolgreichen Umsetzung unseres Vijaipur Projekts fördern wir mit dieser Partnerschaft Indien's National Green Hydrogen Mission," sagte Herr Rajeev Kumar Singhal, Director of Business Development, GAIL. "Gemeinsam werden wir eine stabile Wertschöpfungskette für Wasserstoff entwickeln, die das ehrgeizige Ziel von Indien, bis 2030 fünf Millionen Tonnen grünen Wasserstoffs jährlich zu produzieren, unterstützt."

Die Zusammenarbeit bezieht die Weitergabe von Wissen über das Mischen von Wasserstoff mit Erdgas, die Entwicklung von Branchenstandards und die Erkundung von neuen Anwendungen für grüne Wasserstofftechnologie ein.

Elektrolyseure nutzen erneuerbare Energien, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, was für die Beschleunigung des Übergangs zu sauberen Energien bedeutend ist. Accelera ist führend bei der Herstellung von Wasserstoff in großen Mengen mit der PEM-Elektrolyse. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 600 Elektrolyse-Einheiten installiert. Einige davon gehören weltweit zu den Größten dieser Art, wie zum Beispiel eine 20MW-Anlage in Quebec, Kanada, und ein 25MW-System in Florida, USA.

Über Accelera von Cummins

Accelera von Cummins bietet ein breites Portfolio von emissionsfreien Lösungen für die ökonomisch wichtigsten Industrien der Welt. So wird der Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft beschleunigt. Accelera, eine Geschäftssparte von Cummins Inc., ist sowohl ein Lieferant von Komponenten als auch ein Integrator. Der Fokus liegt auf Batterien, Wasserstoffzellen, E-Achsen, Motoren und Invertern, integrierten Lösungen für Antriebe und Elektrolyseuren. Aktiv ist das Unternehmen momentan in Nordamerika, Europa und China.

Cummins ist global führend in Lösungen für Energie. Das Unternehmen besteht aus mehreren, sich ergänzenden Geschäftssegmenten, die ein breites Portfolio an Lösungen für die Energieversorgung entwerfen, herstellen und vertreiben. Der Hauptsitz befindet sich in Columbus, Indiana (U.S.). Cummins beschäftigt ungefähr 69.000 Personen. In mehr als 190 Ländern und Regionen gibt es Vertriebsniederlassungen. Cummins erzielte 2024 einen Gewinn von $3,9 Millliarden bei einem Umsatz von $34,1 Milliarden.

Mehr erfahren Sie über Accelera von Cummins unter: accelerazero.com.

