OneFibreData führt Daten zusammen, generiert Erkenntnisse doppelt so schnell und schafft die Voraussetzungen für intelligente Entscheidungen

Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs-, Business-Reengineering- und Managed-Services-Dienstleistungen für die Telekommunikations- und Technologiebranche, kündigte heute OneFibreData an, eine Snowflake-basierte Anwendung für Glasfaser-Breitbandanbieter, mit der sie Daten nutzen können, um Abläufe effizienter zu gestalten, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Voraussetzungen für Agentic-KI-Workflows zu schaffen.

Fragmentierte Unternehmensdaten und isolierte Funktionen erschweren den Aufbau intelligenter, synchronisierter Abläufe. OneFibreData löst dieses Problem durch die Integration und Aufnahme von Daten aus verschiedenen Quellen Cloud, vor Ort und APIs und schafft so schnell skalierbare, steuerbare Datenökosysteme.

Durch eine schnellere Data-Mart-Entwicklung, einfachere Abfragen und eine übersichtlichere Berichterstattung und Visualisierung wird der Grundstein für umsetzbare Datenanalysen gelegt. Da Daten als Richtschnur für jede Geschäftsentscheidung dienen von der Optimierung der Außendiensttätigkeit bis hin zur Verbesserung der Lösungsrate bei Kundenproblemen werden Unternehmen zu agilen Akteuren auf dem sich entwickelnden Markt. Durch einen Datenmarktplatz demokratisiert die Lösung Dateneinblicke im gesamten Unternehmen, um Managern dabei zu helfen, die funktionale Leistung zu verfolgen und zu steigern.

Niel Styles, Director of Information Architecture bei CityFibre, sagte: "Jetzt, da alle unsere Daten an einem Ort gespeichert sind, können wir KI-Anwendungsfälle in großem Maßstab einsetzen viel früher als erwartet."

"OneFibreData kombiniert die Snowflake Data-Cloud-Plattform mit der Systemintegrationskompetenz von Prodapt, um eine robuste Unternehmensdatenplattform für Kunden zu schaffen. Die Plattform von Snowflake führt verschiedene Daten-Workloads aus, darunter auch GenAI-Workloads, und ist die ideale Wahl für Telekommunikationsbetreiber mit Multi-Geo- und Multi-Cloud-Umgebungen, die ihre Daten vereinheitlichen, analysieren, gemeinsam nutzen und nutzen möchten, um intelligente Entscheidungen zu treffen und das Wachstum zu fördern", so Jon Penrose, Telecom Industry Principal bei Snowflake.

"OneFibreData kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt im KI-Zeitalter auf den Markt", sagte Rajiv Papneja, CTO von Prodapt. "Im weiteren Verlauf werden Large Language Models (LLMs) zunehmend zur Massenware, sodass Qualität, Governance und Skalierbarkeit von Datenplattformen zum wahren Erfolgsfaktor von GenAI-Modellen werden. Prodapt wird die Fähigkeiten und Funktionen kontinuierlich erweitern, um OneFibreData zur Standardlösung für KI-Workloads zu machen."

Über Snowflake

Snowflake macht KI für Unternehmen einfach, effizient und vertrauenswürdig. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, darunter Hunderte der größten der Welt, nutzen die KI-Daten-Cloud von Snowflake, um Daten auszutauschen, Anwendungen zu erstellen und ihr Geschäft mit KI voranzutreiben. Das Zeitalter der Unternehmens-KI ist angebrochen. Erfahren Sie mehr unter snowflake.com (NYSE: SNOW).

Über Prodapt

Prodapt ist der größte spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche. Als strategischer Technologiepartner, der sich auf KI konzentriert, bietet Prodapt den größten Telekommunikations- und Technologieunternehmen Beratung, Business Reengineering und Managed Services für den Aufbau von Netzwerken und digitalen Erfahrungen von morgen. Prodapt wurde von Gartner als großer, telekommunikationsgebundener, regionaler IT-Dienstleister anerkannt.

Zu den Kunden von Prodapt, das 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte auf der ganzen Welt miteinander verbindet, gehören Google, Amazon, SoftBank, PayPal, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung und viele mehr.

Prodapt ist ein "Great Place To Work Certified"-Unternehmen und beschäftigt über 6.000 Technologie- und Domain-Experten in mehr als 30 Ländern. Prodapt ist Teil des 130 Jahre alten Unternehmenskonglomerats The Jhaver Group, das weltweit über 32.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prodapt.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250228585492/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Sangeetha Mohan;

Sangeetha.mohan@prodapt.com