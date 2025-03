Eigenmann Veronelli (EV), Italien's führender, international tätiger Lieferant von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten, hat den Spin-off seiner Produktionssparte an EV Produzione Srl erfolgreich abgeschlossen. Das neu gegründete Unternehmen erbt eine mehr als 110jährige Tradition und markiert für die Gruppe einen Wendepunkt.

EV Produzione ist auf die Herstellung von Chemieprodukten für die Industrie spezialisiert. Der konsolidierte Umsatz belief sich 2024 auf mehr als 40 Millionen, die Anzahl der Beschäftigten in den Werken San Martino di Trecate (NO) und Tradate (VA) und in den dortigen beiden Forschungszentren beträgt 90 Personen. EV Produzione ist nun eine unabhängige Einheit mit einem eigenen Board of Directors.

Die Werke erstrecken sich über eine Gesamtfläche von 75.000 Quadratmetern. Dort werden Mixturen, Emulsionen, Entschäumer, Ester, Metallseifen und andere Chemiespezialitäten hergestellt. Die Kunden kommen unter anderem aus den Branchen Kosmetik, Gummi und Plastik, Beschichtungen, Haushalts- und Reinigungsmittel.

Die Werke produzieren flexibel und bieten die Qualität und Innovation, die typisch sind für EV-Produkte. Sie werden in Italien vertrieben und in mehr als 45 Länder exportiert. Dank der geplanten hohen Investitionen sind hohe Produktstandards und flexible Operationen weiterhin garantiert. So kann EV den Markt mit modernsten Lösungen versorgen, die innovativ und umweltfreundlich sind.

EV Produzione steht bei der Transformation im Mittelpunkt und wird neue Werte schaffen, die das langfristige Wachstum der Gruppe garantieren.

"Ich bin zufrieden mit dem Erfolg des Spin-off. Diese strategische Initiative stellt unser Streben nach Schaffung von langfristigen Werten unter Beweis. In Übereinstimmung mit unserer Vision führen wir die Gruppe in eine nachhaltige Zukunft. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, unseren Kollegen bei EV Produzione allen erdenklichen Erfolg zu wünschen," sagte Gabriele Bonomi, CEO der Eigenmann Veronelli Group.

"Mit dem neuen Business Plan konzentrieren wir uns auf Nachhaltigkeit. Wir werden in Produkte und Prozesse investieren und so unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern," meinte Marco Tomei, CEO von EV Produzione. "Mit diesen Forschungszentren und Werken können wir eine führende Rolle in der Produktion von Spezialchemikalien einnehmen, sowohl lokal als auch global."

EV GROUP

Die Eigenmann Veronelli Group wurde 1910 gegründet. Es handelt sich um einen international tätigen Anbieter von Lösungen für Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten. Der Hauptsitz befindet sich in Pero, Italien. EV ist direkt mit Niederlassungen in Italien, der iberischen Halbinsel, der Türkei und den U.A.E. vertreten und ist darüber hinaus in 45 Ländern aktiv. Im Jahr 2024 hat EV mit 350 Angestellten einen konsolidierten Umsatz von 347 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen kann auf eine Geschichte von mehr als einem Jahrhundert zurückblicken. Es steht für Effektivität und Effizienz und vereint Kenntnis der lokalen Märkte mit chemischen Innovationen. EV bietet ein hochwertiges, diversifiziertes Portfolio von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen sowie maßgeschneiderte Anwendungen, Lösungen für Marketing und die Lieferkette, Unterstützung bei Technik und Formeln und regulatorisches Wissen für zahlreiche Branchen.

