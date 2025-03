Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Lindt & Sprüngli erzielt starke Ergebnisse bei Umsatz, EBIT und Free Cashflow Medienmitteilung: Geschäftsjahr 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



04.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatz: Starkes organisches Wachstum von 7,8 % auf CHF 5,47 Mrd. Solides Ergebnis in allen Regionen.

Volumen/Mix: Positive Entwicklung um +1,5 %

Operatives Ergebnis (EBIT): Anstieg um 8,7 % auf CHF 884,2 Mio., mit einer Marge von 16,2 % gegenüber 15,6 % im Jahr 2023

Reingewinn: CHF 672,3 Mio. (12,3 % des Umsatzes)

Free Cashflow: Robuste Cash-Generierung, Anstieg um 33,2 % auf CHF 635,3 Mio. (11,6 % des Umsatzes)

Beantragte Dividendenausschüttung: Erhöhung um 7,1 % auf CHF 1 500 pro Namenaktie und CHF 150 pro Partizipationsschein

Kilchberg, 4. März 2025 - Die Lindt & Sprüngli Gruppe erzielte ein starkes Finanzergebnis und übertraf die für das Geschäftsjahr angestrebte EBIT-Marge trotz eines herausfordernden Umfelds. Die Gruppe steigerte 2024 sowohl Umsatz als auch Volumen und gewann weltweit Marktanteile, was sie zu einem der am schnellsten wachsenden Schokoladenhersteller macht. So erzielte das Unternehmen einen Umsatz von CHF 5,47 Mrd. und eine EBIT-Marge von 16,2 %. Alle Regionen trugen zum Wachstum bei.



«Unsere Resultate, die wir in einem äusserst herausfordernden Marktumfeld erzielt haben, bestätigen das grosse Engagement unseres Teams. Darauf dürfen wir stolz sein.»

Adalbert Lechner, Group CEO von Lindt & Sprüngli



Finanzergebnis

Im Jahr 2024 steigerte Lindt & Sprüngli den Umsatz organisch um 7,8 % auf CHF 5,47 Mrd. (Vorjahr: CHF 5,20 Mrd.). In Schweizer Franken betrug das Umsatzwachstum 5,1 %. Währungseffekte belasteten das Ergebnis mit -2,7 %, was hauptsächlich auf den schwächeren US-Dollar und Euro zurückzuführen war. Der operative Gewinn (EBIT) stieg im Jahresvergleich um 8,7 % auf CHF 884,2 Mio., bei einer EBIT-Marge von 16,2 % (Vorjahr: CHF 813,1 Mio., Marge: 15,6 %). Anhaltend straffe Kostenkontrolle, Effizienzsteigerungen, Prozessoptimierungen und Preissteigerungen zur Kompensation hoher Kakaokosten trugen zur höheren Profitabilität bei. Dies führte zu einem Reingewinn von CHF 672,3 Mio. (Vorjahr: CHF 671,4 Mio.) und einer Umsatzrendite von 12,3 %. Ohne den einmaligen Steuereffekt im Jahr 2023 wäre der Nettogewinn deutlich gestiegen. Der Free Cashflow belief sich auf CHF 635,3 Mio., was einer soliden Free-Cashflow-Marge von 11,6 % entspricht. Die Bilanz der Gruppe bleibt weiterhin solide: Zum 31. Dezember 2024 lag die Eigenkapitalquote bei 52,8 % (Vorjahr: 54,2 %).



Kennzahlen der Gruppe







Europa entwickelt sich ausgezeichnet

«Europa» verzeichnete mit CHF 2,59 Mrd. (Vorjahr: CHF 2,41 Mrd.) ein ausgezeichnetes Ergebnis bei einem organischen Wachstum um 9,5 %. Lindt & Sprüngli erzielte in vielen europäischen Märkten zweistellige Wachstumszahlen mit besonders beachtlichen Ergebnissen in Grossbritannien, Mittel- und Osteuropa, Frankreich und Benelux. Andere Kernmärkte wie Deutschland, Italien und die Schweiz trugen mit soliden Zuwächsen im mittleren einstelligen Bereich zu den Ergebnissen bei.



Marktanteilsgewinne in Nordamerika trotz gedämpftem Schokoladenmarkt

In der zweiten Jahreshälfte 2024 gewann das Geschäft in Nordamerika trotz einem gedämpften Schokoladenmarkt mit rückläufiger Volumenentwicklung und stagnierendem Umsatz an Fahrt. «Nordamerika» wies 2024 mit einem auf CHF 2,15 Mrd. (Vorjahr: CHF 2,11 Mrd.) gestiegenen Umsatz ein organisches Wachstum von 5,0 % aus. Belastet wurde das Ergebnis in Nordamerika durch ins Jahr 2023 verlagerte Osterbestellungen aufgrund des frühen Osterdatums 2024 sowie eine Reduktion von Lagerbeständen bei grossen Einzelhandelskunden in der ersten Jahreshälfte 2024. Bereinigt um diese Sondereffekte läge das organische Wachstum bei 6,0 %. In den USA und Kanada verzeichnete Lindt & Sprüngli solides einstelliges Wachstum und gewann weitere Marktanteile. Auch Ghirardelli erzielte ein starkes Ergebnis mit Wachstum im oberen einstelligen Bereich und weiteren Marktanteilsgewinnen. Russell Stover verbuchte in einem herausfordernden Marktumfeld einen leichten Umsatzrückgang.



Rest der Welt wächst stark

«Rest der Welt» verzeichnete ein starkes organisches Umsatzwachstum von 10,0 % auf CHF 0,72 Mrd. (Vorjahr: CHF 0,68 Mrd.) insbesondere dank der ausgezeichneten Entwicklung in Kernmärkten wie Brasilien, Japan und China mit zweistelligen Wachstumsraten. In Australien blieb das Geschäft leicht hinter den Erwartungen zurück. Grund waren reduzierte Promotionsaktivitäten mit einem grossen Einzelhandelspartner zu Jahresbeginn, die mittlerweile wieder aufgenommen wurden. Im Jahr 2024 wurde die Tochtergesellschaft in Chile operativ tätig und feierte die Eröffnung ihrer ersten beiden Shops. 2024 fand auch die Eröffnung der ersten Lindt Shops in Mexiko und Neuseeland statt.



Rasante Expansion im Retail-Geschäft

Der Umsatz in den eigenen Läden und E-Shops legte insgesamt stark um 16,7 % zu, wobei die Retail-Stores in allen Märkten zweistellige Zuwächse verzeichneten und sich die E-Shops noch besser entwickelten. Im Jahresverlauf erweiterte die Gruppe das Ladennetz bis Ende 2024 auf 568 Stores (Vorjahr: 523 Stores).

Das Global-Travel-Retail-Geschäft, wo Lindt Produkte in Duty-Free-Läden verkauft werden, wuchs im Berichtsjahr um 9,3 %, insbesondere in den Regionen APAC, MEIA und LATAM.



Erneute Dividendenerhöhung

Aufgrund der positiven Ergebnisse setzt Lindt & Sprüngli seine attraktive Dividendenstrategie fort und erhöht im 29. Jahr in Folge die Dividende. Der Verwaltungsrat wird an der 127. ordentlichen Generalversammlung am 16. April 2025 eine Ausschüttung von CHF 1 500 (Vorjahr: CHF 1 400) pro Namenaktie und CHF 150 (Vorjahr: CHF 140) pro Partizipationsschein beantragen. Dies entspricht einer Steigerung um 7,1 %.

Das im August 2024 aufgelegte Rückkaufprogramm von Namenaktien und Partizipationsscheinen im Umfang von bis zu CHF 500 Mio. dauert bis längstens 31. Juli 2026. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden Namenaktien und Partizipationsscheine im Wert von CHF 145 Mio. zurückgekauft.



Bestseller und Innovationen als Wachstumstreiber

Der Trend hin zu Geschenkformaten, Pralinés und Hohlfiguren setzte sich 2024 fort. Hauptwachstumstreiber waren Lindor und Excellence mit starkem organischem Wachstum und Marktanteilsgewinnen in allen Regionen. Zu den Produktinnovationen zählten die Einführung der Reihe «Excellence Pailleté» und neue Geschmacksrichtungen bei Lindor, darunter Tiramisu. Ende 2024 lancierte Lindt & Sprüngli darüber hinaus ihre handgefertigte Lindt Dubai Chocolade als limitierte Edition in den eigenen Läden. Der überwältigende Erfolg veranlasste das Unternehmen zur Kreation der Lindt Dubai Style Chocolade nach ähnlichem Rezept für den Grosshandel.



Messbare Ergebnisse beim Thema Nachhaltigkeit

Lindt & Sprüngli macht grosse Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit: Ende 2024 wurden 82 % der wichtigsten Rohstoffe und Verpackungen sowie mehr als 84 % des Kakaos verantwortungsvoll beschafft. Während Kakaobohnen bereits vollständig aus verantwortungsvollen Beschaffungsprogrammen stammen, will das Unternehmen diesen Ansatz bis Ende 2025 auf alle Kakaoprodukte ausweiten. Zur Eindämmung der Umweltbelastung verfolgt Lindt & Sprüngli einen Dekarbonisierungsplan mit Schwerpunkt Kakao, Milchprodukte, Verpackung und Transport und unterstützt damit ihr Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050.



Ausblick

Für 2025 rechnet Lindt & Sprüngli damit, dass der Konsumtrend weg von Quantität hin zu qualitativ hochwertiger Premium-Schokolade anhält, was ihre langfristige Strategie als ein Marktführer in dieser Kategorie unterstützt.

Basierend auf den erforderlichen Preisanpassungen erwartet die Gruppe für 2025 eine Steigerung des organischen Wachstums von 7-9 % sowie eine Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20 bis 40 Basispunkten. Für die Jahre nach 2025 bestätigt das Unternehmen unverändert die strategischen mittel- bis langfristigen Ziele eines organischen Umsatzwachstums von 6-8 % mit einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20 bis 40 Basispunkten pro Jahr.



Präsentation der Jahresergebnisse 2024

Adalbert Lechner, Group CEO, und Martin Hug, Group CFO der Lindt & Sprüngli Gruppe, werden die Ergebnisse im Rahmen einer Konferenz mit Webcast am Dienstag, 4. März 2025, präsentieren. Bitte registrieren Sie sich spätestens 15 Minuten vor Beginn hier, um die Präsentation live zu verfolgen:

10:00 Uhr: Medienkonferenz

14:30 Uhr: Analystenkonferenz



Geschäftsbericht 2024 (in Englisch)

Nachhaltigkeitsbericht 2024 (in Englisch)



Nächste Veröffentlichung

Halbjahreszahlen 2025 am Dienstag, 22. Juli 2025, 7.00 Uhr

Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

Investorenkontakt | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com

Über Lindt & Sprüngli

Seit über 180 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokoladenprodukte. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 38 Tochtergesellschaften und Niederlassungen in rund 560 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 15 000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2024 einen Umsatz von CHF 5,47 Mrd. Unsere Selbstverpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, ist ein wichtiger Motor für die Aktivitäten und Ambitionen des Unternehmens. 2008 hat Lindt & Sprüngli ihr eigenes Nachhaltigkeitsprogramm zur Beschaffung von Kakao - ihrem wichtigsten Rohstoff - ins Leben gerufen: das Lindt & Sprüngli Farming Program.