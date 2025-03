EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

PIERER Mobility AG: KTM AG startet neu in die Zukunft - Stefan Pierer übergibt an Gottfried Neumeister



04.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Wels, 4. März 2025

PIERER Mobility AG: KTM AG startet neu in die Zukunft - Stefan Pierer übergibt an Gottfried Neumeister Stefan Pierer legt Vorstandsmandat in der KTM AG zurück und übergibt die Führung der KTM AG vollständig an Gottfried Neumeister

Stefan Pierer legt heute sein Mandat als Vorstand der KTM AG zurück. Stefan Pierer hat Gottfried Neumeister als Co-CEO bis zur Genehmigung des Sanierungsplanes durch die Gläubiger der KTM AG begleitet und übergibt nun die Führung der KTM AG vollständig an ihn. Stefan Pierer bleibt weiterhin Co-CEO der börsenotierten PIERER Mobility AG. Stefan Pierer hat in mehr als 33 Jahren KTM zu einer Weltmarke gemacht und zum größten europäischen Motorradhersteller aufgebaut. Die Gesellschaft dankt Stefan Pierer für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit für KTM.



