FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte am Dienstag seine hohen Vortagsgewinne konsolidieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart ein halbes Prozent tiefer auf 23.022 Punkte. Damit würde sich der Leitindex über der 23.000-Punkte-Marke halten, die er am Vortag erstmals überschritten hatte. Zu verdanken hatte er dies einer Rally vor allem bei Rüstungs- und Autowerten. Die NordLB erinnerte daran, dass schon die dritte Tausendermarke in diesem Jahr übersprungen wurde. Im Fokus bleibt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Zölle auf Einfuhren aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko treten in Kraft. Drei Jahre nach Kriegsbeginn stellt die US-Regierung zudem ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und bringt das von Russland angegriffene Land damit in eine noch schwierigere Lage.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Wieder aufgeflammte Zoll- und Konjunktursorgen haben am Montag den US-Aktienmarkt stark belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach einem verhaltenen Start um 1,48 Prozent auf 43.191,24 Punkte. Der VIX-Index, das sogenannte Angstbarometer, spiegelte die weiter gestiegene Nervosität der Anleger wider und kletterte auf das Niveau von Dezember. In dieser Gemengelage griffen die Anleger bei den als sicher geltenden US-Staatsanleihen zu.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend nachgegeben. US-Präsident Donald Trump beharrt auf den angekündigten Zöllen für Waren aus Mexiko, Kanada und China. Die von Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada sind laut US-Medien in Kraft getreten. Zudem hat Trump die im Februar beschlossenen Importzölle auf Waren aus China verdoppelt. Dies schürte die Sorge vor einem Handelskrieg. Als Reaktion auf neue US-Zölle hat China Gegenzölle auf Agrarprodukte und weitere Maßnahmen gegen US-Firmen angekündigt. In Japan sank der Leitindex Nikkei-225 um 1,4 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong trat auf der Stelle und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gab leicht nach.



DAX 23.147,02 2,64%

XDAX 23.049,30 2,26%

EuroSTOXX 50 5.540,69 1,41%

Stoxx50 4.809,98 1,02%



DJIA 43.191,24 -1,48%

S&P 500 5.849,72 -1,76%

NASDAQ 100 20.425,58 -2,20%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,34 -0,15%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0483 0,01%

USD/Yen 149,34 -0,06%

Euro/Yen 156,55 -0,05%°



BITCOIN:





Bitcoin 84.168 -2,31%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 70,97 -0,65 USD WTI 67,89 -0,48 USD°

/jha/