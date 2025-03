US-Präsident Donald Trump hat am Montag erklärt, dass Mexiko und Kanada nicht in der Lage seien, einen Aufschub der am Dienstag in Kraft tretenden Zölle auszuhandeln. Die Verhängung der Zölle dürfte zu einer Eskalation im Handelskrieg mit den USA führen. Kanada reagierte prompt mit Zöllen auf US-Produkte im Wert von 107 Milliarden Dollar. Wie Bloomberg ...

