"KR1280V3" 1U-Server mit AMD EPYC 9965 Prozessor verdoppelt E/A-Leistung für effizientes LLM-Training und beschleunigt verschiedene KI- und HPC-Workloads

KAYTUS, ein führender Anbieter von KI-basierten und flüssigkeitsgekühlten End-to-End IT-Infrastrukturlösungen, hat mit seinem KR1280V3 Dual-Socket Server der V3-Serie bei den neuesten SPEC CPU 2017 Benchmark-Ergebnissen Spitzenplätze belegt. Dank seiner fortschrittlichen IT-Architektur wurde der KR1280V3 von der international anerkannten Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) sowohl in der SPECrate® 2017 Ganzzahlen- ("Integer Rate") als auch in der SPECrate® 2017 Gleitkomma ("Floating Point") -Benchmark-Suite mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Im Vergleich zu den von den Vorgänger-Plattformen erzielten Spitzenwerten, bietet der KR1280V3 Server eine beeindruckende Leistungssteigerung von 70 %, was zu erheblichen Verbesserungen bei Datenkompression, Molekulardynamik, Modellierung und Rendering-Workloads führt.

Der KR1280V3 Server von KAYTUS wird von einem AMD EPYC 9965 Prozessor angetrieben und übertrifft die Baseline-Ergebnisse beim SPECrate® Ganzzahlen-Benchmark um das 3.350-fache und beim SPECrate® Gleitkomma-Benchmark um das 2.700-fache, was eine Verbesserung von 61 bzw. 70 gegenüber den höchsten auf der vorherigen AMD-Plattform erzielten Leistungswerten darstellt. Als wichtiger Benchmark für den Systemdurchsatz bei paralleler Multi-Task-Verarbeitung unterstreicht die SPEC-Bewertung die außergewöhnliche Fähigkeit des KR1280V3 Servers, hoch-parallele, intensive Multi-Thread-Workloads zu verarbeiten. Der Server zeigt die beste Leistung seiner Klasse bei wichtigen KI- und HPC (High Performance Computing) -Anwendungen und bietet:

88 Verbesserung des rekursiven KI-basierten Lösungsgenerators (Sudoku)

68 Verbesserung bei der Alpha-Beta-Suche (Schach)

99 Steigerung bei der Molekulardynamik

95 Steigerung der 3D-Rendering- und Animationsleistung

So hat sich der KAYTUS KR1280V3 Server Spitzenplätze in mehreren rechenintensiven Anwendungsbereichen gesichert, etwa bei der Monte-Carlo-Suche (Go), in der Molekulardynamik sowie im Bereich 3D-Rendering und -Animation. Diese starke Leistung wird durch die beeindruckende Speicherkapazität und eine IT-Architektur mit hohem Datendurchsatz ermöglicht, die eine effiziente Unterstützung für High-Speed-Computing, Hochfrequenzhandel, Virtualisierung und andere anspruchsvolle Anwendungen bietet.

KR1280V3 CPU 2017 Ganzzahlen ("Integer Rate") Leistungsvergleich:

Base Rate: Der KR1280V3 erreichte mit 3.150 Punkten den Spitzenwert unter sämtlichen AMD EPYC 9965 Dual-Socket-Servern

Peak Rate: Der KR1280V3 stellte mit einem Spitzenwert von 3.350 einen neuen Leistungsrekord für AMD EPYC 9965 Dual-Socket-Server auf

Leistungssteigerungen: Im Vergleich zur AMD-Plattform der vorherigen Generation, bietet der KR1280V3 eine Steigerung der Integer-Rate-Leistung um durchschnittlich 60 %, mit bemerkenswerten Verbesserungen in allen 10 Benchmarks. Zu den wichtigsten Fortschritten gehören eine 80 Steigerung der Videokomprimierungsleistung und eine 57 Verbesserung im Bereich Künstlicher Intelligenz: Beispiel Rekursiver Lösungsgenerator (Sudoku)

KR1280V3 CPU 2017 Gleitkomma ("Floating Point") Leistungsvergleich:

Base Rate: Der KR1280V3 erreichte mit 2.440 Punkten den höchsten Wert für einen AMD EPYC 9965 Dual-Socket-Server

Peak Rate: Der KR1280V3 stellte mit einem Spitzenwert von 2.700 einen neuen Rekord für AMD EPYC 9965 Dual-Socket-Server auf

Leistungssteigerungen: Im Vergleich zur AMD-Plattform der vorherigen Generation, bietet der KR1280V3 eine um ca. 70 höhere Floating Point-Leistung, mit Verbesserungen in 13 Benchmark-Tests. Zu den wichtigsten Fortschritten gehören: 352 Steigerung bei der Explosionsmodellierung, 81 Verbesserung bei der Bildbearbeitung und 99 Verbesserung bei Molekulardynamiksimulationen

KAYTUS V3-Serie: IT-Architektur für vielfältige Szenarien

Der KAYTUS KR1280V3, ein 1U Dual-Socket High-Density-Server, wurde für rechenintensive Workloads wie High-Speed-Computing, Hochfrequenzhandel, Virtualisierung und Big-Data-Verarbeitung entwickelt. Er wurde für maximale Effizienz in Hochleistungs-KI- und HPC-Umgebungen konzipiert und unterstützt:

Bis zu 12 x 2,5-Zoll-SAS/SATA/NVMe-Laufwerke mit Front-Zugriff

32 direkt an die CPU angeschlossene E1.S-Laufwerke, die 512 TB Flash-Speicher und 300 GB/s Speicherbandbreite in einem kompakten 1U-Formfaktor bieten

Verbesserte GPU-Unterstützung und gesteigerte Workload-Effizienz, die die Datenlatenz um 13 reduziert und so für eine reibungslosere, besser vorhersehbare Rechenleistung sorgt

Der KR1280V3 Server ist mit hocheffizienten Kühltechnologien ausgestattet, darunter luftgekühlte EVAC- und Cold Plate Liquid-Kühlungssysteme. Diese Flüssigkeitskühlungslösungen verbessern die Energieeffizienz erheblich und senken den PUE (Power Usage Effectiveness) -Wert des Rechenzentrums unter 1,1.

Die KAYTUS V3-Serverfamilie findet breite Anwendung in den Bereichen General-Purpose-, Multi-Node- und Mission-Critical Computing sowie in speicheroptimierten Anwendungen und Rack Scale-Systemen. Diese Server sind mit verschiedensten Computerplattformen kompatibel und integrieren intelligente Beschleunigungs- und fortschrittliche Kühltechnologien zur Unterstützung verschiedener KI-basierter Anwendungen. Die V3-Serie basiert auf einer innovativen Rechen- und Speicherarchitektur und bietet Optimierungen in den Bereichen:

CPU-Verbindungsbandbreite, Speicherbandbreite und Gesamtkapazität

Dual-Socket-Konfigurationen mit Unterstützung für bis zu 576 Kerne mit maximal 5,0 GHz

Steigerung der Speicherbandbreite um bis zu 136

Testdaten zeigen, dass der V3 Server bei Llama2-KI-Inferenz-Workloads (Llama2 eine Familie vorab trainierter und feinabgestimmter großer Sprachmodelle (LLMs)) eine um bis zu dreimal höhere Leistung im Vergleich zur vorherigen Servergeneration erreicht.

Über SPEC CPU 2017

SPEC CPU 2017 ist eine weltweit anerkannte Benchmark-Suite, die von der Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) entwickelt wurde, um die rechenintensive Leistung in einem breiten Spektrum von Workloads zu bewerten. Die Suite wurde entwickelt, um sowohl Ganzzahl- ("Integer Rate") als auch Gleitkomma- ("Floating Point") Verarbeitungsfähigkeiten zu messen, und simuliert reale Anwendungen, einschließlich KI-basierter Schachberechnungen, Datenkomprimierung, Ozeanmodellierung und Flüssigkeitsdynamiken. SPEC CPU 2017 umfasst 43 verschiedene Benchmarks und ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung der Rechenleistung eines Systems in wichtigen Bereichen wie Datenbankverarbeitung, Cloud Computing und Big Data Analytics. Neben der CPU-Leistung werden auch kritische Hardware-Attribute wie Speicher, Kühlungseffizienz und Motherboard-Design bewertet. Als zuverlässiger Branchen-Benchmark dient SPEC CPU 2017 als wichtiger Bezugspunkt für Kunden und Unternehmen, die die effizientesten und leistungsstärksten Server für ihre geschäftskritischen Anwendungen auswählen möchten.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter von KI-basierten und flüssigkeitsgekühlten End-to-End IT-Infrastrukturlösungen und bietet eine Reihe von innovativen, offenen und umweltfreundlichen Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Anwendungsszenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

