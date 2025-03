Die Finanzaufsicht Bafin hat vor Immobilienrisiken in den Bilanzen deutscher Geldhäuser gewarnt. Ausfallgefährdete US-Immobilienkredite hatten 2023 die Pfandbriefbank in eine schwere Krise gestürzt. Inzwischen stehen andere Institute im Fokus. Die Finanzaufsicht Bafin nimmt die deutschen Geldhäuser wegen Risiken bei der gewerblichen Immobilienfinanzierung stärker an die Kandare. Man habe im vergangenen Jahr eine Prüfkampagne gestartet, sagte der oberste Bankenaufseher Raimund Röseler gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...