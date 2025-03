(shareribs.com) London 04.03.2025 - Die Ölpreise sind am Montag gesunken und können sich auch am Dienstag nicht erholen. Die USA erheben Zölle auf kanadische und mexikanische Importe, die OPEC+-Staaten wollen die Produktion ausweiten. In einem überraschenden Schritt haben die OPEC+ Staaten beschlossen, die Fördermengen für Rohöl ab April zu erhöhen. Es ist das erste Mal seit 2022, dass die Rohölproduktion ...

