Recharge Resources meldet Namensänderung sowie beabsichtigtes Spin-out von Nickelprojekt Pinchi und Kupferprojekt Redonda, um zwei neue börsennotierte Unternehmen zu bilden, die sich im Besitz bestehender Aktionäre von Recharge befinden

"BLACKSTONE COPPER CORP." & "BROOKEFIELD MINERALS CORP."

Vancouver, BC - 4. März 2025 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. ("Recharge" oder das "Unternehmen") (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass sich mit Wirkung zum 7. März 2025 der Name des Unternehmens von "Recharge Resources Ltd." zu "Vanguard Mining Corp." ändern wird. Ebenfalls wird sich mit Wirkung zum 7. März 2025 das Börsenkürzel für das Unternehmen von "RR" zu "UUU" wandeln. Die neue CUSIP-Nummer wird 921966107 und die neue ISIN wird CA9219661076 lauten. Das Aktienkapital des Unternehmens bleibt unverändert.

Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass es ein Spin-out seiner Nicht-Kern-Assets plant, um zwei separate börsennotierte Unternehmen (einzeln "Spinco" oder zusammen "Spincos") zu gründen, mit der Absicht, diese an mehreren Börsen in Nordamerika zu notieren, wobei das anfängliche Ziel Listings an der Canadian Securities Exchange (der "CSE") sind.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Recharge Resources, erklärt: "Wir sind der Meinung, dass der Markt die Summe unseres Portfolios nicht in vollem Maße wertschätzt und sehen dies als ideale Lösung um sicherzustellen, dass all unsere vielversprechenden Projekte die Aufmerksamkeit erhalten und über die Bewertung verfügen, die sie verdienen, wobei für jedes Projekt ein speziell gebildetes Team eingesetzt wird. Dies wird es Recharge erlauben, seinen Fokus auf Brussels Creek zu optimieren und sich wieder auf die Identifizierung und den Erwerb von Uranexplorations- und -erschließungsmöglichkeiten zu konzentrieren. Das endgültige Ziel von Recharge ist es, einen Mehrwert für die Aktionäre zu liefern, indem es ihnen einen Pro-Rata-Anteil und Vorteil durch die Bildung von zwei neuen börsennotierten Explorationsunternehmen bietet. Dies schafft eine triftige neue Dynamik für unsere Investitionsthese, da Investoren vielmehr Aktien an drei börsennotierten Unternehmen besitzen werden, die sich auf drei klaren Pfaden befinden."

Das Unternehmen hat die Namen "Blackstone Copper Corp." - das die Beteiligung des Unternehmens am Kupferprojekt Rendonda besitzen wird - und "Brookefield Mining Corp." - das das Nickelprojekt Pinchi des Unternehmens besitzen wird - reserviert.

Das Unternehmen wird an beiden Spin-outs gleichzeitig arbeiten, und es wird ein Update zu den Stichtagen gegeben werden, zu denen Investoren Aktien von Recharge besitzen müssen, um von den Spin-outs zu profitieren.

Über das Nickelprojekt Pinchi Lake "Brookefield Mining Corp."

Die Nickelprojekte Murray Ridge und Pinchi Lake befinden sich etwa 15 bis 30 Kilometer nordwestlich von Fort St. James und 120 Kilometer nordwestlich von Prince George im Zentrum von British Columbia. Pinchi Lake wurde zuvor von Nanton Nickel Corp. erkundet und umfasst drei separate Claim-Blöcke mit insgesamt 3.922,64 Hektar. Diese Claims wurden ausgewählt, um die Gebiete mit den besten Probenahmeergebnissen (mehr als 0,20 % Nickel im Gestein) abzudecken, die von Nanton Nickel im Jahr 2013, kurz nach der Entdeckung des Nickelkonzessionsgebietes Decar von FPX Nickel Corp., gemeldet wurden.

Es wurde bestätigt, dass Awaruit, eine natürlich vorkommende Nickel-Eisen-Legierung, zu den Nickelgehalten beiträgt. Geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und geochemische Bodenprobenahmen haben eine günstige Geologie und Strukturen im Konzessionsgebiet identifiziert, einschließlich einer lokalisierten Serpentinisierung in Verbindung mit ultramafischem Gestein. Die Geologie des 60 Kilometer südwestlich gelegenen Nickelprojekts Decar ist analog und weist eine Reihe von ultramafischen Intrusionen auf, die eine weitgehend disseminierte, grobkörnige Awaruit-Mineralisierung beherbergen.

Awaruit (Ni2Fe-Ni3Fe) besteht zu etwa 75 % aus Nickel, zu 25 % aus Eisen und zu 0 % aus Schwefel, was es zu einer Form von natürlichem Stahl macht. Da es keinen Schwefel enthält, kann das Konzentrat direkt an Stahlwerke geliefert werden, sodass keine Verhüttungs- und Raffinationsprozesse erforderlich sind und die Umweltauswirkungen minimiert werden. Das Projekt wurde am 21. November 2023 in Option an Ranchero Resources vergeben.

Abbildung 1: Lagekarte der Nickelprojekte Murray Ridge und Pinchi Lake.

Das Unternehmen gibt weiterhin bekannt, dass seine Option auf das Konzessionsgebiet Pinchi Lake an Ranchero Gold Corp, wie am 21. November 2023 gemeldet wurde, nach einvernehmlicher Vereinbarung aufgekündigt wurde.

Über das Kupferprojekt Redonda "Blackstone Copper Corp"

Recharge Resources Ltd. hat mit Stamper Oil & Gas Corp. eine Vereinbarung getroffen, wonach Recharge eine Beteiligung von bis zu 50 % am Projekt Redonda erwerben kann, das im Bergbaugebiet Vancouver in British Columbia liegt.

Recharge stellte am 4. Dezember 2024 das folgende Explorationsupdate für das Projekt bereit:

Recharge Resources Ltd. hat ein Explorationsupdate für sein 2.746,46 Hektar umfassendes Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda im Bergbaugebiet Vancouver in British Columbia bereitgestellt.

Die jüngsten Bohrungen auf dem Projekt lieferten bis zu 142,6 Meter (467,8 Fuß) mit 0,279 % Kupfer und 0,0281 % Molybdän.

Das Unternehmen hat hervorragende metallurgische Testergebnisse von Process Mineralogical Consulting Ltd. (PMC Labs) aus dem auf Kupfer, Molybdän und Rhenium ausgerichteten Bohrprogramm auf Redonda erhalten.

Die wichtigsten kupfer- und molybdänhaltigen Phasen in der Hauptsammelprobe sind Chalkopyrit bzw. Molybdänit. Dieses Material weist 0,33 Gewichtsprozent Kupfer, 5,74 Gewichtsprozent Eisen und 0,33 Gewichtsprozent Molybdän auf, begleitet von 2,3 ppm Silber.

Die Flotationstests deuten darauf hin, dass die ersten Proben und die Erkundungstests erfolgreich waren, wobei nach fünf Stufen von Grobflotationstests Kupfergewinnungsraten von 94,7 % bis 96,9 % sowie Molybdängewinnungsraten von 92,2 % bis 95,6 % erzielt wurden.

Das metallurgische Programm wurde mit detaillierten mineralogischen Untersuchungen gekoppelt.

Siehe Pressemitteilung: Recharge Resources Enters Into Agreement To Acquire 50% Interest In Redonda Copper Project With Recent Drill Intercepts Of Up To 142.6 Meters .279% Copper .0281 Molybdenum (Recharge Resources schließt Vereinbarung zum Erwerb einer 50%igen Beteiligung am Kupferprojekt Redonda mit jüngsten Bohrabschnitten von bis zu 142,6 Metern mit 0,279 % Kupfer und 0,0281 % Molybdän ab)

Über das Projekt Redonda

Recharge hat mit Stamper Oil & Gas Corp. ("Stamper" oder der "Optionsgeber") eine verbindliche Earn-in-Optionsvereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen, wonach Recharge eine Beteiligung von bis zu 50 % am Projekt Redonda ("Redonda") erwerben kann, das sich im Bergbaugebiet Vancouver in British Columbia befindet.

Auf dem Projekt, das zuvor von Teck Resources Ltd. (ehemals Teck Corp.) erkundet wurde, wurden insgesamt 14 Bohrungen niedergebracht, die alle beständige Gehalte mit einer weit verbreiteten Mineralisierung nahe der Oberfläche aufwiesen. Teck hat auf dem Projekt im Jahr 1979 insgesamt neun NQ-Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.681 Metern (5.515 Fuß) niedergebracht, wobei im Jahr 2023 bei den jüngsten Folgebohrungen insgesamt fünf Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 799,81 m (2.624 Fuß) niedergebracht wurden.

Das Projekt umfasst neun Claims mit einer Gesamtfläche von 2.726 Hektar (6.736 Acres) und liegt 40 Kilometer nordöstlich von Campbell River, B.C. Das Projekt Redonda ist ganzjährig mittels einer regelmäßigen Frachtkahnverbindung von Campbell River durch Marine Link Transportation, einem Anbieter von Seefrachtlösungen, erreichbar. Von Redonda Bay aus besteht Zugang zum Projekt über eine fünf Kilometer lange, kürzlich ausgebaute Forststraße. Aktive Abholzungsarbeiten sorgen für ein gut gewartetes Netz von Forststraßen im gesamten Claim-Gebiet. Die Arbeiten im Jahr 2021 erfolgten im Rahmen einer Unterstützungserklärung der Klahoose First Nation, in der das traditionelle Territorium der First Nation anerkannt wird, sowie mit einer Genehmigung zur freien Nutzung, einer Bohrgenehmigung und einer Ausnahmegenehmigung für induzierte Polarisation (IP) des Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation (EMLI) von British Columbia (Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation).

Abbildung 5: Tabelle des Explorationsprogramms 2023 - kombiniert mit historischen Abschnitten aus dem Jahr 1979 Bohrung # Von/Bis Kernlänge Cu % Mo % Re (ppm) Bohrung Red-23-04 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 3,1-18,2m 15,2m 0,452 0,0265 0,1053 Bohrung Red-23-04 25,5-97,5m 72m 0,235 0,0228 0,1106 Bohrung Red-23-04 Bohrung endet in guten Gehalten 147,8-163,1m 30,3m 0,212 0,0154 0,0514 Bohrung Red-23-03 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 3,1-48m 45,0m 0,329 0,0265 0,1111 Bohrung Red-23-03 68,8-141,0m 77,3m 0,323 0,0197 0,0791 Bohrung Red-23-03 Bohrung endet in guten Gehalten 199,5-210,0m 10,5m 0,174 0,0117 0,0563 Bohrung Red-23-05 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 2,7-33m 30,3m 0,213 0,0192 0,0749 Bohrung Red-23-05 Bohrung endet in guten Gehalten 39,3-182,0m 142,6m 0,279 0,0281 0,0927 Bohrung Red-23-02 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 3,1-111,0m 108m 0,251 0,025 0,1025 Bohrung Red-23-02 Bohrung endet in guten Gehalten 158,5-169,2m 10,7m 0,375 0,1377 0,5871 Bohrung Red-23-01: Bestätigungsbohrung außerhalb der Kali-Zone angesetzt 60-67m 7m 0,136 0,0023 0,0167 Historische Bohrung # Von/Bis Kernlänge Cu % MoS2 % Re (ppm) DOH R79-2 110,0-200,0m 90,0m 0,21 0,019 DOH R79-3 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 3,4-27,5m 24,1m 0,42 0,075 35,0-60,0m 25,0m 0,19 0,024 67,5-97,5m 30,0m 0,17 0,120 140,0-152,5m 12,5m 0,30 0,015 DOH R79-5 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 2,7-55,8m 53,1m 0,33 0,025 92,5-135,0m 42,5m 0,20 0,038 155,0-172,5m 17,5m 0,37 0,010 182,5-210,0m 27,5m 0,22 0,021 DOH R79-6 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 2,5-30,0m 27,5m 0,23 0,058 142,5-155,5m 10,0m 0,10 0,045 DOH R79-7 30,0-37,5m 7,5m 0,20 0,004 DOH R79-8 125,0-135,0m 10,0m 0,06 0,034 DOH R79-9 Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 5,0-15,0m 10,0m 0,16 0,014 97,5-110,0m 12,5m 0,19 0,011 175,0-210,0m 35,0m 0,09 0,27

Tabelle 1: Gehalte der Schürfgrabungen

Schürfgraben Nr. Probenlänge % Cu % MoS2 66-4 45m 0,18 0,013 66.6 52m 0,19 0,02 66.7 49m 0,22 002 66.8 88m 0,24 0,01 66.9 64m 0,33 0,03 66.10 24m 0,20 0,02

Weitere Probenahmen aus Schürfgräben ergaben beständige Gehalte, wobei die Bohrungen bis zu 45 Meter mit 0,18 % Kupfer und 0,13 % Molybdän ab der Oberfläche lieferten, wie in einer beigefügten Tabelle dargestellt.

Aus regionaler Sicht ist das Konzessionsgebiet Redonda Teil der Coast-Suturzone zwischen dem Wrangellia-Terran und dem Coast-Plutonkomplex. Im Claim-Gebiet drangen in dioritisches Intrusivgestein des Coast-Plutonkomplexes aus der frühen Kreidezeit mindestens drei spätere Intrusiveinheiten ein, einschließlich eines Quarzpfropfens, eines zuvor interpretierten breiten Hornblende-Intrusionsgangs, der auf einer Ausbisslänge von 600 Metern stellenweise brekziös ist, und mehrerer kleinerer Feldspat-Intrusionsgänge, die dioritisches Gestein in der Nähe des südwestlichen Randes des zuvor interpretierten hornblendereichen Körpers durchschneiden. Höhere Konzentrationen von Kupfer-Molybdän-Mineralisierungen stehen in engem Zusammenhang mit dem Hornblende-Intrusionsgang, insbesondere in Bereichen, in denen dieser brekziös ist. Das geologische Umfeld der Mineralisierung auf den Redonda-Claims weist eine Reihe von ähnlichen Merkmalen auf wie die Kupfer-Molybdän-Porphyr-Lagerstätte Okover, die 34 Kilometer südöstlich, nördlich von Powell River, liegt, und die Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound.

Spin-out

Der Abschluss der geplanten Spin-out-Transaktion und beabsichtigten Verteilung der SpinCo-Aktien an Aktionäre von Recharge unterliegen einer Reihe von Bedingungen, darunter die Ausführung von Analysen zu rechtlichen und steuerlichen Strukturierungen, Abschluss der Finanzanalyse, Bestimmung der Struktur und Höhe der Finanzierung der SpinCo durch Recharge, Festlegung der endgültigen Einzelheiten der Transaktion, Regelung des Boards und Management Teams für SpinCo, jegliche erforderliche behördliche Genehmigungen und erforderliche Zustimmung der Aktionäre sowie das Listing der SpinCo-Aktien an der Canadian Securities Exchange.

Es besteht keine Gewissheit, dass die Spin-out-Transaktion zu den geplanten Bedingungen oder überhaupt ausgeführt wird. Das Board von Recharge kann entscheiden, nicht mit der Transaktion fortzufahren, falls eine Änderung der Marktbedingungen oder des Investoreninteresses eintritt oder falls sich eine andere Gelegenheit ergibt, die den Wert für die Aktionäre von Recharge gleichermaßen steigern würde. Das Unternehmen erwägt derzeit noch die Struktur, mit der Investoren von Recharge Aktien auf einer Pro-Rata-Basis erhalten werden, um neue Finanzierungen in die SpinCos anzuziehen.

Wenn weitere Einzelheiten zu der geplanten Spin-out-Transaktion beschlossen werden, wird das Unternehmen Updates bereitstellen.

Über Recharge Resources

Recharge Resources Ltd. ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen und Uran konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen.

Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Brent Rusin

Tel.: +1 (236) 788-0643

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: https://recharge-resources.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

