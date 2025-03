Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Montag werden die Kreditnachfrage und die Geldmenge für Januar veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Der Vergleich der Geldmenge ggü. Vorjahr und der Verbraucherkredite habe in den letzten Monaten einen leicht nachgebenden Trend erkennen lassen, was auf ein gewisses Nachlassen des zugrunde liegenden längerfristigen Inflationsdrucks hindeute. Es werde erwartet, dass die Hypothekengenehmigungen und die Daten zu den durch Wohngebäude besicherten Krediten auf eine weitere Stabilisierung des Immobilienmarktes hindeuten würden. Die endgültigen Einkaufsmanagerindices für Februar würden am Montag (verarbeitendes Gewerbe) und am Mittwoch (Dienstleistungen) veröffentlicht. Vorläufige Zahlen dieser Indices hätten auf eine ausgeprägte Schwäche vor allem im verarbeitenden Gewerbe hin. Die 1-Jahres-Inflationserwartungen des Expertengremiums der Bank of England, die im Januar bei 3,0% gelegen hätten, würden am Donnerstag für Februar veröffentlicht. Angesichts des schwachen Wachstums und der hohen Inflation werde erwartet, dass die Bank of England ihre schrittweise Lockerung der Geldpolitik fortsetzen werde. Die Markterwartungen würden von einer Zinssenkung im Mai ausgehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...