Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte - Monitor" beschäftigt sich Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg, mit den Auswirkungen der negativen Konjunkturüberraschungen auf die US-Zinsen.Aktueller Marktkommentar: Das bisherige Ausbleiben einer Eskalation des Handelskrieges, schwächere US-Konjunkturdaten sowie ein nachlassendes Momentum bei Treasuries hätten zu einem Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen geführt. Gleichzeitig habe es mit dem wahrscheinlicheren Frieden in der Ukraine und den deutschen Bundestagswahlen inkrementell positive Nachrichten für Europa gegeben. ...

