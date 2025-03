Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung ist groß und dies liegt unter anderem an den geopolitischen Risiken, die durch die Neupositionierung der US-Regierung unter Präsident Trump ausgelöst werden, so die Analysten der Helaba. Vermehrte europäische Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren könnten die Staatshaushalte, und dabei vor allem den deutschen, belasten. Darüber hinaus könnten größere Anstrengungen im Bereich Verteidigung und Infrastruktur auch das Wachstum anheizen, während gleichzeitig globale Handelskonflikte die Ausblicke für die wirtschaftlichen Entwicklungen trüben würden. Nicht zuletzt seien diese unterschiedlichen Einflussfaktoren im Hinblick auf die Inflation zu bewerten. Mehr Schulden und höhere Zölle hätten das Potenzial, die Inflation wieder anzutreiben. Die wachstumshemmenden Faktoren würden hingegen für eine Abschwächung des Preisdrucks sprechen. Die Notenbanken würden sich daher einigen Herausforderungen gegenübersehen und bis auf Weiteres werde es somit weder bei der Europäischen Zentralbank (Ratssitzung am Donnerstag) noch bei der Federal Reserve in den USA Vorfestlegungen über die zukünftige Geldpolitik geben. Vor allem in den USA sei die Volatilität der Zinserwartungen seit Herbst erhöht. So sei zuletzt das Auspreisen von Zinssenkungen wieder zurückgenommen worden. Jüngst seien es vor allem die schlechten Stimmungsumfragen unter den US-Verbrauchern gewesen, die dies befeuert hätten. Paradoxerweise schienen die US-Verbraucher gerade wegen der politisch induzierten Inflationssorgen pessimistischer gestimmt. Dies sollte eine Warnung für die Notenbanker sein. ...

