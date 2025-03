Bonn (www.anleihencheck.de) - Das wichtigste Ereignis dieser Woche dürfte die geldpolitische Sitzung der EZB am Donnerstag sein, so die Analysten von Postbank Research.Die Kommentare auf der anschließenden Pressekonferenz dürften Aufschluss über die Entwicklung von Tempo und Umfang der geldpolitischen Lockerung im weiteren Jahresverlauf geben. Die Märkte würden eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in dieser Woche zu 91% einpreisen und mit zwei weiteren Zinssenkungen bis zur Dezember-Sitzung rechnen. Vor der Zinsentscheidung der EZB würden heute Inflationsdaten veröffentlicht, darunter die vorläufige Verbraucherpreisinflation für Februar. Es werde erwartet, dass die Gesamtinflation in der Eurozone ggü. Vormonat um +0,4% angestiegen sei, und der Wert ggü. Vorjahr bei +2,5% liegen dürfte. Morgen werde die Arbeitslosenquote der Eurozone für Januar veröffentlicht, während am Donnerstag die Einzelhandelsumsätze für Januar anstünden: Das Einzelhandelsvolumen in der Eurozone sei im Dezember um 1,9% ggü. Vorjahr gestiegen. Am Freitag würden die endgültigen BIP-Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, wobei der vorläufige Wert anzeige, dass das BIP der Eurozone im vierten Quartal um 0,1% ggü. Vorquartal gewachsen sei. Zu guter Letzt würden wir am Montag (verarbeitendes Gewerbe) und am Mittwoch (Dienstleistungen, umfassend) die endgültigen HCOB-Einkaufsmanagerindizes für Februar erhalten. ...

