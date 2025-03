BYD hat einen Verkauf von an der Hongkonger Börse notierten Aktien vollzogen, um umgerechnet 5,33 Milliarden Euro einzunehmen. BYD plant, den Erlös unter anderem in Forschung und Entwicklung zu investieren, das Auslandsgeschäft auszubauen und das Betriebskapital aufzustocken. Laut Reuters handelt es sich um den größten Aktienverkauf seiner Art an der Börse Hongkong seit vier Jahren. Dafür hat BYD nach eigenen Angaben 129,8 Millionen Stammaktien verkauft. ...

