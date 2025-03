DJ Continental stellt für Automotive auch 2025 bessere Rendite in Aussicht

DOW JONES--Continental verspricht Investoren in dem vor der Abspaltung stehenden Autogeschäft auch dieses Jahr eine verbesserte Profitabilität. Der Bereich, der noch dieses Jahr abgetrennt und an die Börse gebracht werden soll, dürfte 2025 eine bereinigte EBIT-Marge von rund 2,5 bis 4,0 Prozent erzielen, kündigte der DAX-Konzern an. Der Umsatz soll zwischen rund 18,0 Milliarden und 20,0 Milliarden Euro liegen. Im abgelaufenen Jahr erzielte der Bereich eine bereinigte Marge von 2,3 Prozent bei Umsätzen von 19,4 Milliarden Euro.

Neue Kurz- und Mittelfristziele sollen im Rahmen des Kapitalmarkttags im Sommer 2025 bekannt gegeben werden, so Conti weiter. Automotive soll als Europäische Aktiengesellschaft (SE) in Frankfurt an die Börse kommen.

Für den Unternehmensbereich Tires erwartet Continental den weiteren Angaben zufolge einen Umsatz von rund 13,5 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von rund 13,3 bis 14,3 Prozent. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Bereich einen Umsatz von 13,9 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 13,7 Prozent.

Für den Unternehmensbereich Contitech geht Continental 2025 von einem Umsatz von rund 6,3 Milliarden bis 6,8 Milliarden Euro sowie einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6,0 bis 7,0 Prozent aus. 2024 erzielte der Bereich einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 6,2 Prozent.

March 04, 2025

