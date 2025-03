Der DAX konnte zum Start in den März deutlich zulegen und dabei erstmals in der Geschichte über 23.000 Punkte steigen. Rückblick: Fulminanter Kurssprung im deutschen Leitindex - während die Notierungen am Freitag noch bei 22.551 aus dem Handel gegangen waren, schraubte sich der DAX am gestrigen Montag zwischenzeitlich um 757 Zähler nach ...

