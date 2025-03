Solana im Fokus: Zinssenkungen als potenzieller Kurskatalysator?

Der Kryptomarkt befindet sich aktuell in einer Korrekturphase. Die anfängliche Euphorie durch die Ankündigung einer Krypto-Reserve in den USA verpuffte schnell, und Bitcoin fiel unter die 84.000-Dollar-Marke, was einem Rückgang von etwa 10 Prozent binnen 24 Stunden entspricht. Andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana und XRP verzeichnen noch deutlichere Verluste. Für Solana sieht die Lage besonders angespannt aus, da die einst gehypte Kryptowährung 2025 bereits ein Viertel ihres Wertes eingebüßt hat.

Zinssenkungen könnten Krypto-Kurse beflügeln

Die Erwartung einer lockeren Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed könnte die Attraktivität von risikoreicheren Anlagen wie Kryptowährungen steigern. Niedrigere Zinsen verringern die Renditen sicherer Anlagen wie Anleihen und lenken Kapital in Märkte mit höheren Gewinnchancen. Besonders Solana könnte davon profitieren, da die Layer-1-Blockchain als wachstumsstark und disruptiv gilt, was sie für Investoren in einer expansiven Geldphase interessant macht.

Laut Analyst Miles Deutscher preisen die Märkte mittlerweile drei Zinssenkungen für 2025 ein - deutlich mehr als noch zu Monatsbeginn. Der Fokus richtet sich nun auf das nächste FOMC-Meeting in zwei Wochen. Sollte die Fed eine taubenhafte Haltung bestätigen, könnte dies die Rallye bei Kryptowährungen und insbesondere bei Solana antreiben. Allerdings birgt diese Entwicklung auch Risiken: Wenn der Markt zunehmend Zinssenkungen einpreist, die dann ausbleiben, könnte ein scharfer Rücksetzer folgen.

Solaxy-Presale zieht trotz Marktkorrektur Investoren an

Das Layer-2-Projekt Solaxy für Solana gewinnt trotz der allgemeinen Marktschwäche an Fahrt und hat bereits über 25 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt. Die jüngsten Kapitalzuflüsse deuten auf ein wachsendes Interesse an skalierbaren Lösungen innerhalb des Solana-Ökosystems hin.

Solaxy setzt bei den bekannten Skalierungsproblemen von Solana an und implementiert eine moderne Rollup-Technologie. Diese ermöglicht die Aggregation von Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain und verbessert so die Effizienz. Gleichzeitig wird durch Hyperlane die Interoperabilität mit Ethereum gefördert, was Solana eine breitere Liquiditätsbasis verschafft. Technologisch orientiert sich das Projekt an erfolgreichen Ethereum-Layer-2-Lösungen wie Arbitrum oder dem OP Mainnet.

