Bitcoin-Kurs unter Druck: Abwärtstrend nach US-Bitcoin-Reserve-Gerüchten

Der Bitcoin-Kurs hat seinen Anstieg rund um die Nachrichten zur US-Bitcoin Reserve vollständig eingebüßt und befindet sich nach einem Fake-Out wieder in einem Abwärtskanal. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt ein ungewöhnlicher Whale-Trader, der Spekulationen über Insiderhandel auslöst: Zunächst setzte er mit 50-fachem Hebel auf einen Kursanstieg, nur um dann exakt auf dem Hoch eine ebenso große Short-Position zu eröffnen - scheinbar mit Insiderwissen.

Zölle und politische Unsicherheit belasten Kryptomärkte

Die Finanzmärkte werden zusätzlich durch Unsicherheit bezüglich neuer US-Zölle belastet. Präsident Donald Trump kündigte an, dass die Abgaben auf chinesische Importe von 10 auf 20 Prozent steigen, während nun auch Kanada und Mexiko betroffen sind. Diese Ankündigung löste eine Schockwelle aus, die sowohl den Aktienmarkt als auch Bitcoin nach unten zog.

Der Hype um eine mögliche strategische Bitcoin-Reserve der USA verpuffte innerhalb kürzester Zeit, da Trump bei einer wichtigen Pressekonferenz das Thema Kryptowährungen gar nicht erwähnte. Als Folge geriet Bitcoin weiter unter Druck und rutschte im 4-Stunden-Chart in eine Abwärtsspirale. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass um die Marke von 100.000 US-Dollar eine massive Menge an Orders liegt, die bei einer Stabilisierung einen Wendepunkt darstellen könnte.

Bewegungen am Bitcoin-ETF-Markt

Der Markt für Bitcoin-ETFs verzeichnete Abflüsse in Höhe von 74 Millionen US-Dollar, was jedoch noch nicht als besorgniserregend gilt. Vielmehr scheint der Markt auf die bevorstehende Krypto-Konferenz im Weißen Haus zu warten, bei der Trump seine Pläne für eine strategische Krypto-Reserve vorstellen soll.

Aus Investorensicht wird allerdings kaum eine extrem bullische Aussage aus dem Weißen Haus erwartet. Der Präsident kann schwer ankündigen, dass der Staat große Mengen an Kryptowährungen kaufen wird, ohne damit den Markt schon im Vorhinein zu beeinflussen. Experten rechnen daher eher mit vagen Aussagen ohne konkrete Zahlen. Auch charttechnisch bleibt das Bild wackelig, mit tieferen Hochs und einem fehlgeschlagenen V-förmigen Erholungsversuch.

Die jüngste Rallye von Solana, die den Kurs auf 178 US-Dollar steigen ließ, wurde durch Trumps Ankündigung einer strategischen Krypto-Reserve angeheizt, die neben Solana auch Ripple (XRP) und Cardano (ADA) umfassen soll. Die Märkte reagierten entsprechend: XRP stieg um 32 Prozent, während ADA sogar um 63 Prozent zulegte.

