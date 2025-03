Cloppenburg (ots) -Lease a Bike hat mit dem "Lease a Bike Cycling Club" ein Programm ins Leben gerufen, um Radsportfans und Freizeitradler*innen professionell zu unterstützen und für die Cyclassics 2025 zu motivieren und zu trainieren. Die Teilnehmer*innen werden mit einem hochwertigen Cervélo-Rennrad ausgestattet und erhalten ein exklusives Coaching-Programm von den Trainer*innen und Radsportprofis des Teams Visma I Lease a Bike. Die Programm-Teilnehmer*innen fungieren als Markenbotschafter*innen für den Leasinganbieter aus Cloppenburg und dokumentieren dafür ihre Fortschritte in den sozialen Medien. Die Bewerbungsphase beginnt am 26. Februar 2025.Race to Cyclassics 2025: Lease a Bike bringt Botschafter*innen auf die Profi-StreckeMit dem Markenbotschafter*innen-Programm "Lease a Bike Cycling Club" möchte Lease a Bike Radbegeisterte auf ihrem Weg zu den diesjährigen Cyclassics begleiten. Als Ansporn stellt der Leasinganbieter den Teilnehmer*innen ein Cervélo-Bike im Wert von rund 3.000 Euro zur Verfügung, das ihnen nach Abschluss des Programms dauerhaft überlassen wird. Darüber hinaus erhalten die Markenbotschafter*innen im "Lease a Bike Cycling Club" eine komplette Ausrüstung von Bekleidung über Trainingsstunden bis hin zu einer Trainingsphase mit den Profis vom Team Visma I Lease a Bike. Als weiteres Highlight bietet das Programm den Botschafter*innen die Teilnahme an den Cyclassics am 17. August 2025 in Hamburg inklusive Hotelübernachtungen und Verpflegung. Das Programm steht allen offen. Alles, was Bewerber*innen für die Teilnahme an der Challenge mitbringen müssen, ist Motivation und die Bereitschaft, als Botschafter*innen ihre Leistungsfortschritte in regelmäßigen Posts auf Instagram oder LinkedIn zu teilen. Eine Affinität zu sozialen Medien ist daher von Vorteil. Auf der "Lease a Bike Cycling Club"-Landingpage können sich Interessierte über das Programm informieren und sich direkt bis zum 15. März 2025 bewerben: https://www.lease-a-bike.de/jointheride."Join the Ride" - So können Interessierte am Lease a Bike Markenbotschafter*innen-Programm teilnehmenRadbegeisterte, die sich der Herausforderung stellen und sich für das Programm bewerben möchten, füllen im ersten Schritt das Bewerbungsformular auf der Landingpage aus. Besonders Motivierte haben zusätzlich die Möglichkeit, ein Bewerbungsvideo hochzuladen. Das Programm ist für die Teilnehmer*innen kostenlos. Sie erhalten von Lease a Bike das komplette Equipment vom Rennrad über die Bekleidung bis hin zu den Trainingsstunden. Nach der Sichtung und Auswahl der Bewerbungen beginnt für die Ausgewählten im April die Trainingsphase, die bis August dauert. In dieser Zeit stehen Trainingseinheiten mit dem Team Visma | Lease a Bike an, in denen auch gemeinsam Inhalte produziert werden und die Botschafter*innen ihre Entwicklungen in den sozialen Medien teilen. Das nächste große Ziel ist die erfolgreiche Teilnahme an den Cyclassics in Hamburg. Hier können die Teilnehmer*innen zeigen, wofür sie in den letzten Wochen und Monaten hart trainiert haben. Mit Hotelübernachtungen in Hamburg, der erfolgreichen Teilnahme an den Cyclassics und einem anschließenden Meet and Greet mit den Radprofis vom Team Visma I Lease a Bike ist ein krönender Abschluss des Programms im August garantiert. Und das Beste: Die Botschafter*innen dürfen ihre Cervélo-Rennräder samt Ausstattung behalten.Die Vorteile des Programms auf einen Blick- Ein brandneues Cervélo-Rennrad im Wert von rund 3.000 Euro- Tipps vom Profi: Trainingssessions mit den Trainer*innen Karin Lambrechtse (Nutritionist), Maarten van Kooij (Trainer Womens Team) und Nathan van Hooydonck (Short Term Race Prep) vom Radprofi-Team Visma I Lease a Bike- Volle Ausstattung: Sowohl die Ausrüstung für die Cyclassics als auch Unterkunft in Hamburg am Rennwochenende werden komplett gestellt- Betreuung durch Lease a Bike und das Team Visma I Lease a Bike während der gesamten ProgrammlaufzeitWas die Botschafter*innen mitbringen sollten- Radbegeisterung, Motivation und Durchhaltevermögen- Eine Affinität zu sozialen Medien ist von Vorteil: Motivation und die Bereitschaft, Leistungsfortschritte in regelmäßigen Posts auf Instagram und LinkedIn zu teilen- Lust an Veranstaltungen und Trainingseinheiten teilzunehmenMehr über Lease a BikeLease a Bike ist Europas großer Fahrradleasing- Anbieter und eine Tochtergesellschaft der niederländischen Pon Bike-Gruppe. Das Konzept von Lease a Bike bietet neue, zukunftsorientierte Mobilitätsmodelle und nachhaltige Lösungen, um den Umstieg auf die grüne Mobilität besonders einfach zu gestalten. Gemeinsam mit Volkswagen Financial Services (VW FS), welche seit 2023 49 Prozent der Unternehmensanteile von Lease a Bike besitzt, streben die Unternehmen danach, immer mehr Arbeitnehmende in Europa für Fahrräder zu begeistern und die nachhaltige Mobilität zu fördern.Da die Abwicklung der Prozesse vollständig digital und damit papierlos erfolgt, wird wiederum die Umwelt geschont. Darüber hinaus verfügt Lease a Bike mit seinen bundesweit mehr als 6.700 Händlern über ein großes Händlernetz, vom lokalen Fahrradfachhandel bis zum großen Bike Center. Das Rad kann unabhängig von Modell und Marke ausgesucht werden, egal ob Citybike, E-Bike, Rennrad oder (E-) Mountainbike. Nach dem Ende der Laufzeit des Leasingvertrages von 36 Monaten erhält die Kundschaft auf Wunsch ein günstiges Kaufangebot für das Dienstrad.Mehr Informationen: https://www.lease-a-bike.de/Die Bike Mobility Services GmbH (BMS) ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Pon Bike, dem Number-One Player auf dem globalen Fahrradmarkt mit internationalen Marken wie Gazelle, Kalkhoff, Urban Arrow, Cervelo, Santa Cruz, FOCUS, Cannondale, GT, Schwinn, Mongoose, Caloi und vielen anderen mehr. BMS bietet in enger Zusammenarbeit mit dem Fahrradfachhandel verschiedene Servicelösungen im Mobilitätsbereich an. Dazu gehört vor allem das Dienstradleasing-Konzept Lease a Bike und die Fahrradfinanzierung FINANCE A BIKE und movelo, ein E-Bike Sharing Konzept für Unternehmen. BMS ist mit seiner Marke Lease a Bike außer in Deutschland auch in den Niederlanden, Belgien, Österreich und Schweden sowie in den USA vertreten.Pressekontakt:Marketing Lease a BikeBike Mobility Services GmbHMühlenstraße 2849661 CloppenburgTelefon: +49 4471-967 3333E-Mail: anne.bruns@lease-a-bike.deInternet: www.lease-a-bike.deAmelie Nipken-SturmSenior PR ManagerinBrand Pier GmbHZirkusweg 220359 HamburgE-Mail: amelie.sturm@brand-pier.comInternet: https://brand-pier.com/