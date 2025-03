FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach ihren starken Vortagsverlusten stabilisiert. Die Erwartung von stark steigenden Staatsausgaben in Deutschland hatte die Kurse am Vortag stark belastet. Am Dienstagvormittag lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kaum verändert bei 131,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,45 Prozent.

Die Erwartung stark steigender Staatsausgaben, vor allem für Rüstung, hatten die Anleihenkurse zu Beginn der Woche unter Druck gebracht. Auslöser war der Eklat zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump am Freitag. Im Gespräch sind in Deutschland seit dem Wochenende zwei getrennte Sondertöpfe im dreistelligen Milliardenbereich für Verteidigung und Infrastruktur.

"Vermehrte europäische Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren könnten die Staatshaushalte, und dabei vor allem den deutschen, belasten", heißt es in der Tagesvorschau der Helaba. "Darüber hinaus können größere Anstrengungen im Bereich Verteidigung und Infrastruktur auch das Wachstum anheizen, während gleichzeitig globale Handelskonflikte die Ausblicke für die wirtschaftlichen Entwicklungen trüben."

So hat US-Präsident Trump angeordnet, die Importzölle auf Waren aus China zu verdoppeln. Die von Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada sind zudem in Kraft getreten. Auch der Europäischen Union hat Trump mit Zöllen gedroht. Die Verunsicherung dürfte also hoch bleiben./jsl/jkr/jha/