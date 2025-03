Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future hat die Woche geschwächt eröffnet und das technische Bild wird dadurch in Mitleidenschaft gezogen, so die Analysten der Helaba.So sei es dem Future nicht gelungen, sich oberhalb der 55- und der 21-Tage-Linie im Bereich 132,60 zu halten und die quantitativen Indikatoren haben an Schwung verloren. Unterhalb des gestrigen Tiefs bei 131,79 würden sich die nächsten Haltemarken unverändert erst bei 131,26, 131,00 und 130,28 finden. Widerstände seien am Hoch vom Freitag bei 133,46 und an der 100-Tage-Linie bei 133,50 zu lokalisieren. ...

