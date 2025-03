Die Aktie der Deutschen Bank ist am Dienstag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Im Fokus stehen erneut Berichte über Immobilienrisiken. Demnach steht die Bewährungsprobe bei Krediten für Gewerbeimmobilien in diesem und im kommenden Jahr erst noch bevor. Ist die Lage wirklich so kritisch?Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat vor den Risiken gewerblicher Immobilienfinanzierungen in den Bilanzen heimischer Geldhäuser gewarnt. Wie der oberste Bankenaufseher Raimund Röseler im Interview ...

