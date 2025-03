US-Zölle gegen Kanada und Mexiko treten in Kraft

Werbung







Neben Kanada und Mexiko sind auch Importe aus China von neuen Zöllen betroffen.



Wie von Trump gestern angekündigt, treten die angekündigten US-Zölle von 25 Prozent gegen Kanada und Mexico in Kraft. Als Grund für die Zölle führte Trump erneut das Einführen von Fentanyl in die USA an. Der US-Präsident scheint die jüngsten Bemühungen von Mexiko und Kanada die jeweilige Grenze besser zu schützen nicht als ausreichend zu erachten. Eine kurzfristige Einigung die Zölle doch noch zu verhindern schloss Trump ebenfalls aus. Neben den Zöllen auf die US-Nachbarn werden auch auf chinesische Importe zusätzliche Zölle von 10 Prozent erhoben. Damit verdoppelt Trump die bereits im Februar gegen China verhangenen Zölle. Sowohl Kanadas Premierminister Justin Trudeau als auch China kündigten an mit Gegenmaßnahmen auf Trumps Zölle reagieren zu wollen. Die Märkte reagierten negativ auf die gestrige Ankündigung von Trump. Der S&P 500® fiel am Montag um 1,76 Prozent auf 5.849,72 Punkte.









