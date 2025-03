Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 hat Sartorius die endgültigen Zahlen bestätigt und einen vorsichtigen Ausblick für 2025 gegeben. Im Geschäftsjahr 2024 lag der Umsatz bei 3,38 Mrd. EUR und damit auf Vorjahresniveau, während das bereinigte EBITDA um 1,8% auf 945,3 Mio. EUR zurückging. Das berichtete EBITDA ging sogar noch stärker um 4,8% auf 809 Mio. EUR zurück. Besonders auffällig ist die gemeldete EBITDA-Marge von nur noch 23,9% (nach 24,9% in 2023 und 32,3% in 2022), was deutlich macht, dass Sartorius die hochprofitablen, pandemiegetriebenen Jahre endgültig hinter sich gelassen hat. Zudem enthält die vorsichtige Prognose für 2025 lediglich ein "moderates" Umsatzwachstum, während das Ergebnis stärker als der Umsatz wachsen soll. Eine konkrete, quantitative Prognose wird erst mit den Q1-Zahlen veröffentlicht - ein Hinweis auf die weiterhin geringe Visibilität des Managements, was ebenfalls unterstreicht, dass der Weg zurück zu nachhaltigem Wachstum herausfordernd bleibt. Trotz all dieser Faktoren weist Sartorius weiterhin die höchste Bewertung im Vergleich zu seinen Wettbewerbern auf. Zusammenfassend bekräftigt mwb research seine Verkaufsempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 182 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Sartorius%20AG