TAIPEH, Taiwan (IT-Times) - Der Chip-Auftragsproduzent TSMC baut sein Engagement in den USA weiter aus und will weitere Milliardensummen im Land in neue Werke und Anlagen investieren. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC, Nasdaq: TSM, ISIN: US8740391003) gab heute bekannt, zu beabsichtigen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...