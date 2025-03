HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Rheinmetall zwar von 700 auf 1200 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Aktien des Rüstungsherstellers preisten auf dem aktuellen Niveau eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf drei Prozent des BIP ein, schrieb Analyst Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Eine derartige Anhebung müsse aber zunächst ausgehandelt und parlamentarisch beschlossen werden. Zudem dauere es, bis derartige Entscheidungen sich auf Gewinne und Cashflow auswirkten./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009