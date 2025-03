Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Vielfach totgesagt, zeigt sich der Markt für KMU-Anleihen auch zu Beginn des Jahres 2025 quicklebendig. Vorzeitige Rückzahlungen schaffen Vertrauen für Folgeanleihen und Aufstockungen. Etwas, das der Politik nach der vorzeitigen Bundestagswahl erst noch gelingen muss. Damit es einen Wirtschaftsumschwung geben kann, gilt es die Wahlkampfparolen hinter sich zu lassen und möglichst schnell konstruktive Maßnahmen zu ergreifen.

"Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag klüger zu werden." Dieses vermeintliche Konrad Adenauer Zitat ist eine beliebte deutsche Redensart geworden, die aktuell in die politische und wirtschaftliche Landschaft hierzulande herrlich passt. Kurz nach der Bundestagswahl werden die Töne wieder versöhnlicher und die sachlichen Aufgaben stehen im Mittelpunkt der Regierungsbildung. Grabenkämpfe und Polemik sind größtenteils erst einmal abgehakt.

Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland, ist das auch dringend nötig. Nach drei Jahren Stagnation und einer anhaltend schlechten Stimmung geht es darum, das langfristige Wachstum zu steigern. Hierfür braucht es klare Anreize für höhere Wertschöpfung und damit mehr Privatwirtschaft. Kurzfristig, aber auch mehr Staat, um der Wirtschaft in Kombination mit Reformen eine ausreichende Starthilfe zu ermöglichen. Eine Koalition der Mitte kann dazu beitragen, dass eine breite Palette an Maßnahmen sichergestellt wird.

Umgekehrt ist es jedoch fraglich, ob so ein echter Richtungswechsel gelingen kann. Zum Beispiel eine Priorisierung der Ausgabenseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...