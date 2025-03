Krypto News: Ethereum Foundation setzt auf eine neue Führung - Wer übernimmt jetzt die ETH-Organisation?

Bereits in der letzten Woche erklärte die Ethereum Foundation - die treibende Kraft hinter dem ETH-Netzwerk -, dass die bisherige Geschäftsführerin Aya Miyaguchi nicht länger diese Tätigkeit ausüben wird. Stattdessen wechselt sie zur Non-Profit-Abteilung von Ethereum und übernimmt dort die Rolle als Präsidentin. Lange wurde in den sozialen Medien daraufhin darüber diskutiert, wer ihren Posten übernehmen kann - und wie sich dies auf die aktuelle Ausrichtung der zweitgrößten Kryptowährung am Markt auswirken könnte.

Jetzt endlich wurde ein offizielles Statement veröffentlicht, das sogleich mit einer Überraschung aufwartet: Nicht nur eine, sondern gleich zwei Personen werden den Führungspositionen übernehmen.

Kurswechsel bei Ethereum: Neue Führungsebene will Fokussierung ändern

Die beiden neuen Gesichter an der Spitze sind bereits erfahrene Krypto-Unternehmer: Hsiao-Wei Wang arbeitete bereits über sieben Jahre als Forscherin in der Ethereum Foundation und ist bestens mit den Möglichkeiten, Problemen und Konzepten der ETH-Blockchain vertraut. Thomas Stanczak hingegen ist bisher als CEO von Nethermind bekannt gewesen - einem der größten Execution Clients des Ethereum-Netzwerks. Unter seiner Führung konnte Nethermind von einem kleinen Skalierungsprojekt hin zu einem der größten Unternehmen seiner Art am Markt expandieren.

Beide stehen für einen gänzlich anderen Ansatz, als die bisherige Führung - und folgen damit den Forderungen der ETH-Community. Diese hatte sich bereits seit Monaten über die aktuelle Ausrichtung und das fehlende Wachstum beschwert.

In der offiziellen Mitteilung heißt es unter anderem: "Ethereum entwickelt sich zu einer robusten, genehmigungsfreien und zensurresistenten Basisschicht für globale Finanzen und Software. Das Ökosystem wird gemeinsam erfolgreich sein, und unter der Führung von Hsiao-Wei und Tomasz wird EF die Kernwerte fördern, die die Existenz von Ethereum überhaupt erst motiviert haben." So soll sich das Ethereum-Netzwerk wieder vermehrt auf die Grundpfeiler - Dezentralisierung, Interoperabilität und dezentrale Anwendungen (dApps) - konzentrieren und so das gesamte Ökosystem attraktiver für Entwickler und Investoren machen.

