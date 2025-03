Kuala Lumpur, Malaysia, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die Huawei Consumer Business Group (CBG) hat bei der HUAWEI Innovative Product Launch in Kuala Lumpur, Malaysia, ein spektakuläres Line-up von Audio-, Wearable-, Tablet- und faltbaren Produkten vorgestellt.Auf dem Launch-Event wurde das HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN vorgestellt, das erste kommerzielle dreifach gefaltete Smartphone der Welt. Mit dem kühnen Vorhaben, das Unmögliche möglich zu machen, hat Huawei die Grenzen überschritten und ein neues faltbares Paradigma geschaffen, das die Branche neu definiert.Außerdem kündigte Huawei drei neue Produkte an: eine überarbeitete Ausgabe des HUAWEI MatePad Pro 13,2 Zoll, die ersten Ohrbügel-Kopfhörer HUAWEI FreeArc und das HUAWEI Band 10.HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN feiert mit Spannung erwartete WeltpremiereNach monatelanger Vorfreude ist das HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN nun bereit, sein weltweites Debüt zu geben. Das dreifach faltbare Display ist nicht nur eine bahnbrechende Innovation in der Branche, sondern auch rekordverdächtig - es ist jetzt das dünnste faltbare[1] und gleichzeitig das größte faltbare Display[2] mit einer Dicke von 3,6 mm und einer Breite von 10,2 Zoll im ausgeklappten Zustand.Das mit einem fortschrittlichen Präzisionsscharniersystem und einem ultragroßen UTG (Ultra-Thin-Glass) von 322 cm² ausgestattete dreifach faltbare Display hat einen neuen Durchbruch in Sachen Haltbarkeit erzielt und ist nun das erste, welches gleichzeitig nach innen und nach außen gefaltet werden kann. Diese neue faltbare Art revolutioniert das Display-Erlebnis. Das HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN erweitert den Funktionsumfang des Smartphones und macht es zu einem Multiszenario-Gerät, egal ob es sich um horizontales und hochformatiges Browsen, ein immersives Erlebnis auf dem 10,2-Zoll-Großbildschirm oder ein effizientes Split-Screen-Erlebnis handelt.Mit der Ultra Aperture XMAGE Kamera, die über eine 10-fach verstellbare physikalische Blende verfügt, die schärfere Aufnahmen auf professionellem Niveau ermöglicht, können Benutzer auch fortschrittliche Fotografie genießen.MatePad Pro 13.2: Funktionen auf PC-Niveau, Smart Tablet-KomfortDas neue HUAWEI MatePad Pro 13.2 bringt professionelle Office-Fähigkeiten auf PC-Niveau in die Tablet-Branche - mit einem beeindruckenden Display, Spitzenleistung und effizientem Produktivitätszubehör.Mit einem 13,2-Zoll Flexible OLED PaperMatte Display mit professioneller Farbgenauigkeit, 1000nits ultrahoher Helligkeit und 2,8 K ultrahoher Auflösung bietet das HUAWEI MatePad Pro 13,2-Zoll das ultimative Display-Erlebnis mit lebensechter Darstellung und erstklassiger Klarheit. Das Smart-Tablet bietet außerdem WPS Office auf PC-Niveau, das die Bearbeitung im Desktop-Modus und Präsentationen ermöglicht. Durch die Anwendungserfahrung auf PC-Niveau, wie z. B. Touch-Interaktion, Tastatur- und Mausinteraktion, können Benutzer nahtlos zwischen PC und Tablet wechseln und effizientes Arbeiten unterwegs genießen.Darüber hinaus ist das neue HUAWEI MatePad Pro 13,2 Zoll 2025 mit seinen eigenen professionellen Anwendungen wie HUAWEI Notes und GoPaint App ausgestattet, die den Nutzern ein Höchstmaß an Produktivität und Kreativität ermöglichen.HUAWEI FreeArc: Huaweis neue Version von offenen Ohrhörern, den Open-Ear EarbudsHuawei kündigt außerdem HUAWEI FreeArc an, seine ersten offenen Kopfhörer mit Ohrbügel. Um ein ergonomisches und atmungsaktives Design zu erreichen, greifen die Kopfhörer das kultige C-Bridge-Design von Huawei wieder auf und enthalten außerdem eine 0,7 mm starke Hochleistungslegierung aus Nickel-Titan (Ni-Ti) mit Formgedächtnis, die sich mühelos an die Ohren des Benutzers anpasst. Die Earbuds sind außerdem zu 81,5 % mit ultraweichem, hautfreundlichem Flüssigsilikon überzogen, das für dauerhaften Komfort sorgt.HUAWEI FreeArc liefert mit seiner 17 x 12 mm großen, hochempfindlichen Treibereinheit, der symmetrischen akustischen Struktur, dem dynamischen Bass-Algorithmus und dem Adaptive Equal-Loudness-Algorithmus für eine satte Audioleistung einen außergewöhnlichen Klang für Sportbegeisterte.HUAWEI Band 10: All-in-One-Wellness-AssistenzDas HUAWEI Band 10 bietet ein komplettes Upgrade der ganzheitlichen Wellness, angefangen beim Schlaf und dem emotionalen Wohlbefinden. Durch die Analyse des Tagesablaufs liefert der Enhanced Sleep Health Assistant personalisierte Schlafeindrücke, umsetzbare Empfehlungen und detaillierte Zusammenfassungen der Schlafmuster des Benutzers unter Verwendung von HRV-Daten, um die allgemeine Schlafqualität für mehr Vitalität und Leistung zu verbessern.Mit seinem eleganten Design und dem hautfreundlichen Material wertet das HUAWEI Band 10 Ihr tägliches Aussehen auf und lässt sich den ganzen Tag über tragen.Eine unaufhaltsame Kraft der InnovationAls Vorläufer von Unfold the Classic im Jahr 2024 verändert Huawei die Art und Weise, wie wir Informationen erstellen, genießen und mit ihnen interagieren. Indem die Marke ihren Innovationsgeist durch ihr Engagement für ihre Nutzer fördert, wird sie auch in Zukunft die Möglichkeiten erweitern und die Zukunft der Innovation gestalten.[1] Das dünnste faltbare Smartphone der Welt bezieht sich auf das ab dem 18.Februar 2025 im Handel erhältliche faltbare Smartphone mit der dünnsten Dicke(ohne den Bildschirmrahmen) im dreifach gefalteten Zustand in dem Bereich, derdie Rückkamera nicht einschließt. Aufgrund der Produktkonfiguration und derHerstellungsprozesse kann die Messmethode die tatsächliche Größe beeinflussen.Bitte beziehen Sie sich auf das physische Produkt und die Daten stammen aus denHuawei-Laboratorien.[2] Das größte faltbare Smartphone der Welt (Stand: 18. Februar 2025) bezeichnetdas kommerziell erhältliche faltbare Telefon mit der größten Bildschirmgröße imDreifach-Bildschirmzustand. Das Display verfügt über ein abgerundetes Eckdesign.Gemessen als rechteckiges Standarddisplay beträgt die Bildschirmdiagonale imTriple-Screen-Zustand 10,2 Zoll (mit einem etwas kleineren tatsächlichsichtbaren Bereich).Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2622019/1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2622020/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-schlagt-ein-neues-innovatives-kapitel-auf-mit-der-weltweiten-veroffentlichung-eines-dreifach-gefalteten-smartphones-tablets-der-nachsten-generation-und-open-ear-audio-302381305.htmlPressekontakt:Qingying Li,liqingying@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5983304