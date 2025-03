Leipzig (ots) -Über dieses Thema sprechen am Mittwochabend, 05. März 2025, die Moderatoren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen, zu sehen ist die Sendung um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand und ihre Rente muss finanziert werden - von immer weniger Beitragszahlern. Seit Jahrzehnten wissen wir das. Und auch, dass die gesetzliche Altersvorsorge damit unter zunehmenden Druck gerät. Vorgeschlagene Lösungen stießen auf Widerstand: Eine weitere Erhöhung des Renten-Eintrittsalters, die Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge oder die Einführung einer Aktienrente.Statt das Problem grundlegend zu lösen, werden immer größere Steuerbeträge in das Rentensystem gepumpt. Geld, das anderswo fehlt: Bei der Sanierung der Infrastruktur, bei der Finanzierung des Nahverkehrs, bei der Förderung von Kultur und Sport.Wird die neue Bundesregierung den Mut zu einer grundlegenden Reform des Rentensystems haben? Oder steuern wir mit der ungelösten Rentenfrage zunehmend auf einen Generationenkonflikt zu? Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" mit Bürgerinnen und Bürgern und mit folgenden Gästen:- Christian Lindner, Rentenberater- Daniela Kolbe, DGB Sachsen- Markus Reichel (CDU), Bundestagsabgeordneter- Karin Christmann, JournalistinPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5983285