Zu einer neuen Studie wonach in Deutschland in 25 Jahren mehr als 20 Prozent der jungen Menschen stark übergewichtig sein könnten, erklärt Luise Molling, Expertin für Gesundheitsprävention bei der Verbraucherorganisation foodwatch:"Die neue wissenschaftliche Analyse muss ein Weckruf sein für unsere neue Bundesregierung. Politische Maßnahmen gegen Fehlernährung und damit verbundene Krankheiten sind kein Chichi, sondern dringend notwendig. Mit ein bisschen mehr Aufklärung und Kochkursen in der Schule kriegen wir die Epidemie an ernährungsbedingten Krankheiten nicht in den Griff. SPD und Union müssen sich auf wirksame Maßnahmen einigen - von einer "Limo-Steuer" über Altersgrenzen für gefährliche Energydrinks bis zu einem kostenlosen, gesunden Essen in Kitas und Schulen. Länder wie Großbritannien zeigen, wie es geht und schränken Werbung für Ungesundes ein und senken effektiv den Zuckergehalt in Getränken. Die Bundesregierung muss nachziehen."Mehr Informationen und Quellen:- Studie in The Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)00397-6/fulltext- foodwatch fordert von neuer Bundesregierung eine echte Wende in der Ernährungspolitik: https://ots.de/1xkjai