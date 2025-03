Noch am Montag hatten die Aktien deutscher Automobilhersteller kräftig zugelegt, da die EU wohl plant die Vorgaben für die CO2-Ziele zu lockern. Am Dienstag schmelzen die Vortagesgewinne jedoch bereits wieder dahin. Hintergrund: Ab sofort gelten die US-Zölle auf in Kanada und Mexiko produzierte Autos.

