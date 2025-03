Der Sportartikelhersteller Adidas verzeichnete am aktuellen Handelstag spürbare Verluste an der Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 240,50 Euro. Im Tagesverlauf wurden bereits 125.777 Aktien des Unternehmens gehandelt. Die negative Entwicklung begann bereits am Morgen, als das Papier mit 244,80 Euro in den Handelstag startete und anschließend kontinuierlich an Wert verlor. Zwischenzeitlich rutschte der Kurs sogar auf 239,20 Euro ab. Damit notiert die Adidas-Aktie derzeit 9,69 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 263,80 Euro, welches am 13. Februar 2025 erreicht wurde. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Wert noch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 180,82 Euro vom 7. März 2024 - eine Differenz von beachtlichen 24,81 Prozent. Marktexperten bleiben dennoch optimistisch und setzen im Durchschnitt ein Kursziel von 258,08 Euro für die Adidas-Aktie an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Kursrückgang

Ungeachtet der momentanen Kursschwäche kann Adidas auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung zurückblicken. Im zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht präsentierte der Konzern ein Ergebnis je Aktie von 2,48 Euro, was eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -2,12 Euro darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich äußerst positiv: Mit 6,44 Milliarden Euro konnte das Unternehmen eine Steigerung von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Damals lag der Umsatz bei 4,81 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 4,19 Euro je Aktie. Zudem erwarten Experten eine deutliche Anhebung der Dividende von 0,70 Euro im Vorjahr auf 1,53 Euro je Aktie für das laufende Jahr. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz wird für den 5. März 2025 erwartet.

