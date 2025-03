London (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Geldpolitik am Donnerstag um weitere 25 Basispunkte lockern, so Shaan Raithatha, Senior Economist der Vanguard Investment Strategy Group."Damit wird der Zinssatz für die Einlagefazilität bei 2,5 Prozent und damit am oberen Ende unserer Schätzung des neutralen Bereichs (2 bis 2,5 Prozent) liegen, was faktisch das Ende der ,restriktiven' Geldpolitik in der Eurozone bedeutet. Wir plädieren weiterhin für eine Reihe von Zinssenkungen bis Juli, so dass der Leitzins bei 1,75 Prozent liegen würde." Die Wahrscheinlichkeit für stärkeres Wachstum (und folglich das Risiko einer langsameren Lockerung) sei jedoch gestiegen, da die Wirtschaftstätigkeit vermutlich die Talsohle erreicht habe, die Verteidigungsausgaben steigen würden und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine weiterhin im Bereich des Möglichen sei. ...

