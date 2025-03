Augsburg (www.anleihencheck.de) - Seit dem Amtsantritt von Donald Trump steht die Welt Kopf, doch an den Börsen setzt sich die Rally scheinbar ungehindert fort - zumindest für europäische Aktien, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank, rate jedoch zur Vorsicht: "Es scheint ein Punkt erreicht zu sein, an dem die Unsicherheit über die Politik der neuen US-Regierung so zugenommen hat, dass sie für größere Volatilität an den Märkten sorgen kann." Noch im Februar habe Trump eine Erhöhung der Zölle für chinesische Produkte von 10 auf nunmehr 20 Prozent verkündet. Die schon einmal verschobenen Zölle auf Produkte aus Kanada und Mexiko von 25 Prozent sollten im März in Kraft treten. Und es gelte als ausgemacht, dass auch Importe aus Europa mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent belegt werden sollten. Lediglich der Zeitpunkt sei noch offen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...